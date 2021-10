ഇടുക്കിയില്‍ മഴ ശക്തമാകും: കല്ലാര്‍, ചിന്നാര്‍ തീരത്ത് അതീവ ജാഗ്രത

ചെറുതോണി ∙ ഇടുക്കിയില്‍ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. ജില്ലയില്‍ ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇടുക്കി ഡാമില്‍ ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിവിട്ടിട്ടും ജലനിരപ്പ് രാത്രിയോടെ കൂടി. കല്ലാര്‍ ഡാം രണ്ട് ഷട്ടറുകള്‍ 10 സെന്റീമിറ്റര്‍ വീതം ഉയര്‍ത്തി. 10 ക്യുമെക്സ് ജലമാണ് ഒഴുക്കിവിടുന്നത്. കല്ലാര്‍, ചിന്നാര്‍ പുഴകളുടെ തീരത്തുള്ളവര്‍ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

ഇടുക്കി ഡാമിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജലനിരപ്പ് 2,398.16 ആണ്. ഇന്നലെ 2,398.20 ആയിരുന്നു. ഷട്ടറുകൾ 35 സെന്റീമിറ്റർ ഉയർത്തി. ഒരു സെക്കന്റിൽ 10 ലക്ഷം ലീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഡാമിൽനിന്ന് ഒഴുക്കിവിടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ നീരൊഴുക്ക് ഡാമിലുണ്ടെന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഷട്ടർ കൂടുതൽ ഉയർത്താനും സാധ്യമല്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്.

മൂലമറ്റം പവർഹൗസിലേക്ക് പരമാവധി ജലം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, മൂന്നാർ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയർത്തി. നേരത്തെ 50 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഉയർത്തിയത്. ഇതിപ്പോൾ 75 സെന്റിമീറ്ററാക്കി.

English Summary: Rain likely to intensify in idukki