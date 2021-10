അന്ന് ഐസക് തടഞ്ഞു; അഴിമതിക്കേസ് പ്രതിയുടെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതിക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഖാദി ബോർഡ് സെക്രട്ടറി കെ.എ.രതീഷിന്റെ ശമ്പളം ഇരട്ടിയാക്കി സർക്കാർ. വിവാദത്തെതുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് മരവിപ്പിച്ച ശമ്പള വർധനയാണ് ഈ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇരട്ടിയാക്കിയത്. കശുവണ്ടി കോർപറേഷനിൽ എംഡിയായിരിക്കെ തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതിയിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ സിബിഐ, തിരുവനന്തപുരം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് രതീഷ്.

ശമ്പള വർധന നേരത്തേ ധനവകുപ്പ് എതിർത്തതു കൊണ്ട് ഖാദി ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പളം അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പള സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ബോർഡ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ വ്യവസായ മന്ത്രി പി.രാജീവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സെപ്തംബർ 8 നു ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. 1,23,700-1,66,800 രൂപ എന്നതാണ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ശമ്പള സെകയിൽ. ഇതിനു പുറമേ അലവൻസുകളും ലഭിക്കും. നിലവിൽ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിക്ക് 70,000 രൂപയാണ് ശമ്പളം.

ശമ്പളം 1.75 ലക്ഷം രൂപ സ്വയം വർധിപ്പിച്ചു ബോർഡ് സെക്രട്ടറി കെ.എ. രതീഷ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഉത്തരവിറക്കിയെങ്കിലും ധനവകുപ്പ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ക്രമക്കേടിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായിരുന്ന രതീഷിന്റെ, ഖാദി ബോർഡിലെ നിയമനംതന്നെ വിവാദമായിരുന്നു. 500 കോടിയുടെ കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ക്രമക്കേടിൽ സിബിഐ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ രതീഷിനു പുറമെ ഐഎൻടിയുസി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ.ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് പ്രതികൾ. നേരത്തേ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള വിചാരണയ്ക്കുള്ള അനുമതി സർക്കാർ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. അതിനെതിരെയുള്ള ഹർജി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

