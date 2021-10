മഞ്ഞു കനക്കും മുൻപ് ഭീകരരെ അതിർത്തി കടത്തി പാക്ക് ‘ബാറ്റ്’; എന്താണു ലക്ഷ്യം?

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീർ അതിർത്തിയിൽ സമീപകാലത്ത് കരസേനയ്ക്കു നേരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമാണു ഭീകരർ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടത്തിയത്. 5 ദിവസത്തിനിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ചത് 9 സേനാംഗങ്ങൾ. പാക്ക് അധീന കശ്മീരിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്കു നുഴഞ്ഞുകയറിയ ഭീകരരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. നിയന്ത്രണ രേഖയോടു ചേർന്നുള്ള പീർ പഞ്ചാൽ മലനിരകളിലെ കൊടും വനമേഖലയിലേക്കായിരുന്നു ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം. ഭീകരർ വനത്തിനുള്ളിലേക്കു കടന്നുവെന്ന ഇന്റിലിജൻസ് വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരച്ചിലിനുപോയ സൈനികർ ആക്രമണത്തിനിരയാവുകയായിരുന്നു. മലയാളി ജവാൻ എച്ച്.വൈശാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 9 ധീര സൈനികരെ രാജ്യത്തിനു നഷ്ടമായി.

ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പരമാവധി ഭീകരരെ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടത്തിവിടുകയാണു പാക്കിസ്ഥാന്റെ ലക്ഷ്യം. നവംബർ പകുതിയോടെ മഞ്ഞുവീഴ്ച ആരംഭിച്ചാൽ ഭീകരർക്കു നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ദുഷ്കരമാകും. മാർച്ച് വരെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പലയിടങ്ങളും മഞ്ഞിൽ മൂടികിടക്കും. ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളുമെടുത്താണു ഭീകരർ മലനിരകളിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നത്. അത്രയും ദിവസം കൊടുംതണുപ്പിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ടു നീങ്ങുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ വർഷം ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങളുണ്ടാവുമെന്നാണു സുരക്ഷാസേനയുടെ വിലയിരുത്തൽ.



അതിർത്തിവഴികളിലൂടെ..

പീർ പഞ്ചാൽ മലനിരകൾ നിറഞ്ഞ അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിയെന്താണ്? ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മുൻപ് ഈ ലേഖകനും മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഫൊട്ടോഗ്രഫർ ജെ. സുരേഷും അതിർത്തിയിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. ഭീകരരുടെ നിരന്തര നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നടക്കുന്ന അഖ്നൂർ–ഭംല–സുന്ദർബനി–നൗഷേര– രജൗരി–ബിംബർഗലി–സുരാൻകോട്ട്–പൂഞ്ച് റൂട്ടിലൂടെ നടത്തിയ യാത്രയിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അതിർത്തിയിലെ ഗ്രാമീണരും സൈനികരും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളിലേക്കു വെളിച്ചംവീശുന്നതായിരുന്നു.ശത്രുക്കളിൽ നിന്നു രാജ്യത്തെ കാക്കാൻ നമ്മുടെ ധീരസൈനികർ ചങ്കുറപ്പോടെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആ അതിർത്തിവഴികളിലൂടെ...

കാവലിനു ബിഎസ്എഫും കരസേനയും

സാംബ, ആർഎസ് പുര സെക്ടറുകളുൾപ്പെട്ട ജമ്മു മേഖലയിൽ പാക്കിസ്ഥാനുമായി കൃത്യമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയുണ്ട് (ഇന്റർനാഷനൽ ബോർഡർ). രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിൽ ബിഎസ്എഫ് (അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന) ആണു കാവൽ നിൽക്കുന്നത്. പാക്ക് അധീന കശ്മീരുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ (ലൈൻ ഒാഫ് കൺട്രോൾ– എൽഒസി) കരസേനയാണു കാവൽ നിൽക്കുന്നത്. അഖ്നൂർ മുതൽ നിയന്ത്രണ രേഖ ആരംഭിക്കുന്നു.

ശ്രീനഗറിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സൈനികൻ. ചിത്രം: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിലെയും നിയന്ത്രണ രേഖയിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി വരെ പാക്ക് സേന നിരന്തരം ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. അതിർത്തി കടക്കുന്നതിനു ഭീകരരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. അത്തരം ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ശ്രദ്ധതിരിച്ച്, ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം എളുപ്പമാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പാക്ക് സേനയുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ.



കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഇതിൽ മാറ്റം വന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വെടിനിർത്തലിനു ധാരണയിലെത്തി. അതിനു ശേഷം അതിർത്തിയിൽ സേനകൾ തമ്മിലുള്ള ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളും വെടിവയ്പുകളും നിലച്ചെങ്കിലും പരമാവധി ഭീകരരെ അതിർത്തി കടത്താനുള്ള പാക്ക് സേനയുടെ ശ്രമത്തിനു കുറവൊന്നുമില്ല. 2003 നവംബറിൽ നിലവിൽ വരികയും പിന്നീട് നിർജീവമാവുകയും ചെയ്ത വെടിനിർത്തൽ കരാറാണു ഫെബ്രുവരിയിൽ നടപ്പാക്കിയത്.



നുഴഞ്ഞുകയറ്റം വനത്തിലൂടെ

നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നൗഷേര മുതൽ പൂഞ്ച് വരെ നീളുന്ന പ്രദേശമാണ് ഏറ്റവും സംഘർഷഭരിതം. ഇവിടെയുള്ള പീർ പഞ്ചാൽ മലനിരകളിലെ വനത്തിലൂടെയാണു ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കാൻ തക്കം പാർത്തിരിക്കുന്ന ഭീകരർ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് അപ്പുറം പാക്ക് അധീന കശ്മീരിലുള്ള ഭീകര ക്യാംപുകളിലാണു നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്. ടെറർ ലോഞ്ച് പാഡ് എന്നു വിളിക്കുന്ന ക്യാംപുകളുടെ നിയന്ത്രണം പാക്ക് സൈന്യത്തിനാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതാനും ക്യാംപുകളാണ് 2016ലെ മിന്നലാക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സേന തകർത്തത്.

അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ പൊട്ടാതെ കിടക്കുന്ന പാക്ക് ഷെല്ലിനു സമീപം ഗ്രാമവാസി. ചിത്രം: മനോരമ

പാക്ക് സേനാ വിഭാഗമായ ബോർഡർ ആക്‌ഷൻ ടീം (ബാറ്റ്) ഭീകരർക്ക് ആയുധ പരിശീലനമടക്കം ക്യാംപുകളിൽ നൽകുന്നു. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഭീകരർ വനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കുന്നത്. കൊടുംവനത്തിലുടനീളം ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് നിലയുറപ്പിക്കുക ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമാണ്. സ്വന്തം ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനത്തിനു പുറമെ വനത്തോടു ചേർന്നുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽനിന്നും ഭീകരരുടെ നീക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സേന ശേഖരിക്കും. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തും.



സാധ്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സേന നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വനമേഖലയിലെ മലമടക്കുകളിലൂടെ പതുങ്ങിയെത്തുന്ന ഭീകരരെ കണ്ടെത്തുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ദൗത്യമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകറിയ ഭീകരരാണു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സേനാംഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ചത്. തിരച്ചിലിനായി പോയ വൈശാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജവാൻമാർക്കു നേരെ വനത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഭീകരർ വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.



തോക്കിൻമുനയിൽ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങൾ

ജമ്മുവിൽനിന്ന് അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള റോഡിലൂടെ 35 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ അഖ്നൂർ എത്തും. അവിടെനിന്ന് ഭംല. ചെനാബ് നദി കടന്നു വേണം പോകാൻ. പാക്കിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയിലുമായി ഒഴുകുന്ന നദിയാണിത്. ഈ നദിയിലൂടെ ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലേക്കു മുൻപ് കടന്നിട്ടുണ്ട്. നദിയിൽ നിരീക്ഷണ കണ്ണുകളുമായി സദാസമയം സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളുണ്ട്. ഭംല കടന്നാൽ, ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഭാവം മാറും. അതുവരെയുള്ള സമതലം കയറ്റിറക്കങ്ങൾക്കു വഴിമാറും ചുറ്റിനും തലയുയർത്തി പീർ പഞ്ചാൽ. മലയെ കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞുള്ള വഴിയിലൂടെയാണു തുടർന്നുള്ള യാത്ര.

കശ്‌മീരിൽ പാക്ക് ഭീകരരും ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ പ്രദേശത്തെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Tauseef MUSTAFA / AFP

അടുത്ത സ്ഥലം സുന്ദർബനി. അതിനു ശേഷം നൗഷേര. നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളും തമ്മിൽ രൂക്ഷ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണു നൗഷേര. ഷെല്ലാക്രമണം കനക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ഇന്ത്യൻ സേന സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും. അതിർത്തിയിൽനിന്ന് അൽപം മാറിയുള്ള നോനിഹാൽ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ സർക്കാർ സ്കൂളിലേക്കാണ് ഇവരെ മാറ്റുക. പാക്ക് ഷെല്ലുകൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഈ സ്കൂൾ.



അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ–‘ഏതു നിമിഷവും പാക്ക് ഷെല്ലുകൾ വീഴാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണു ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ മുറ്റത്തിറങ്ങി കളിക്കാറില്ല. പാക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ തോക്കിൻമുനയിലാണു ജീവിതം. അപ്പുറമുള്ള പോസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് ശത്രുരാജ്യത്തിനു ഞങ്ങളെ കാണാം. വീടിനു പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർ തോക്കിൻമുനയിൽ ലക്ഷ്യമിടും മുൻപ് സ്ഥാനം മാറാൻ വേണ്ടിയാണിത്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി വീടിനുള്ളിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി പോലും കത്തിക്കാനാവില്ല. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ ഉന്നം പിടിക്കും. അടുത്ത നിമിഷം തലയ്ക്കു വെടിയേൽക്കും’.



എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവിടെനിന്നു മാറിത്താമസിക്കുന്നില്ലെന്നു ചോദിച്ചു. മുൻ‌ തലമുറകൾ മുതൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം വിടാൻ അവർക്കാവില്ല. കൃഷിയിടങ്ങളും കിടപ്പാടവും വിട്ട് എവിടേക്ക് പോകാനെന്ന് അവർ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു. ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ ഗ്രാമവാസികൾക്കായി സൈന്യം ഭൂമിക്കടിയിലേക്കു നീളുന്ന ബങ്കറുകൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ബങ്കറുകൾക്കു മുകളിൽ കനത്തിൽ മണ്ണിട്ടിരിക്കും. ഷെല്ലാക്രമണത്തിന്റെ പ്രഹരം താഴേക്കെത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്. താഴേക്കുള്ള 20 പടികളിറങ്ങി ചെന്നാൽ എത്തുന്നത് രണ്ടു മുറികളിലേക്കാണ്. ഫാനും ലൈറ്റുമുണ്ട്. ബങ്കറിനോടു ചേർന്ന് ഒരു ശുചിമുറിയും. 40 പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഇതിനുള്ളിൽ കഴിയാം. പാക്ക് സേന ഷെല്ലാക്രമണം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സേന സൈറൺ മുഴക്കും. ബങ്കറുകളിലേക്ക് ഒാടിക്കയറാൻ ഗ്രാമവാസികൾക്കുള്ള സന്ദേശമാണിത്.



3 വശവും പാക്കിസ്ഥാൻ; ഇത് പൂഞ്ച്

നൗഷേര വിട്ടാൽ അടുത്ത പ്രധാനയിടം രജൗരിയാണ്. ദൂരം 43 കിലോമീറ്റർ. ഒരുവശത്ത് പീർ പഞ്ചാൽ മലനിരകളാണ്. രജൗരിയിൽ നിന്ന് ബിംബർഗലി, സുരാൻകോട്ട് വഴി പൂഞ്ചിലേക്കുള്ള ദൂരം 90 കിലോമീറ്റർ. മലയാളി ജവാൻ വൈശാഖ് ഉൾപ്പെടെ 5 സൈനികർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മരിച്ചത് സുരാൻകോട്ടിലെ വനമേഖലയിലാണ്. സുരാൻകോട്ടിൽ വഴി രണ്ടായി തിരിയും– ഒന്ന്, മുഗൾ റോഡ് വഴി ശ്രീനഗറിലേക്ക്. മറ്റൊന്നു പൂഞ്ചിലേക്ക്.

വിജനമായ ജമ്മു ദേശീയ പാതയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ.

മൂന്നു വശവും പാക്കിസ്ഥാനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇടമാണ് പൂഞ്ച്. പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമം! പൂഞ്ചിലെ കവലയിൽനിന്ന് ആറു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ, നിയന്ത്രണ രേഖയായി. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ചക്കാന്ദാബാഗ്. ബതാർ എന്ന നദി കടന്നു വേണം ചക്കാന്ദാബാഗിലെത്താൻ. പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഉദ്ഭവിച്ച്, പൂഞ്ചിലൂടെ കടന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന നദിയാണ് ബതാർ. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ– പാക്ക് സേനകൾ തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ നടന്ന ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ വൻ സന്നാഹം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്കെത്തുന്നവർ സേനയുടെ നിതാന്ത നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.



