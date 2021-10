കോട്ടയം ∙ ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നു ബൈക്കിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തിയ യുവാവിനെ കോട്ടയം മോനിപ്പള്ളിയിൽ പൊലീസ് പിടികൂടി. വേളൂർ സ്വദേശി അഭിജിത്ത് (21) ആണ് പിടിയിലായത്. 7 കിലോ കഞ്ചാവും പിടിച്ചെടുത്തു. ജില്ലയിൽ വിതരണത്തിനാണ് കഞ്ചാവ് കടത്തിയതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: Youth held with 7 kg of ganja in Kottayam