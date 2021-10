തിരുവനന്തപുരം∙ പേരൂര്‍ക്കടയില്‍ പെറ്റമ്മയില്‍ നിന്നു നവജാതശിശുവിനെ വേര്‍പെടുത്തി കടത്തിയ സംഭവം സിപിഎം അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതിന് സ്ഥിരീകരണം. എസ്എഫ്ഐ മുൻ നേതാവും പരാതിക്കാരിയുമായ അനുപമ എസ്. ചന്ദ്രന്റെ പിതാവും പാർട്ടി ലോക്കല്‍ കമ്മറ്റിയംഗവുമായ ജയചന്ദ്രനോട് കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുനല്‍കണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന് സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂര്‍ നാഗപ്പന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമായതിനാല്‍ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയില്‍ നടന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുപറയാനാകില്ലെന്നാണ് ശിശുക്ഷേമസമിതി സെക്രട്ടറി ഷിജുഖാന്‍ അറിയിച്ചതെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറ‍ഞ്ഞു.

മകളുടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ബന്ധത്തിലുണ്ടായ കുഞ്ഞിനെ കടത്തിയെന്ന കേസില്‍ ആദ്യം പാർട്ടിയെ സമീപിച്ചത് അനുപമയുടെ അച്ഛനാണെന്നും പാര്‍ട്ടി കുടുംബമായതിനാല്‍ അന്നു തന്നെ പ്രശ്നത്തില്‍ ഇടപെട്ടിരുന്നെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറയുന്നു. പിന്നീട് കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നു കത്തു മുഖേന ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചപ്പോഴും സമാനമായിരുന്നു പാർട്ടി നിലപാടെന്നായിരുന്നു ആനാവൂർ നാഗപ്പന്റെ പ്രതികരണം. പിന്നീട്‌ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയോടും ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അതേസമയം കുട്ടി അമ്മയുടെ അവകാശമെന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലാപടെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കള്‍ തട്ടിയെടുത്തെന്ന പരാതി നിലനില്‍ക്കവെ, പിതാവിനെ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയംഗമായും സിഐടിയു സംസ്ഥാന ട്രഷററായും ഉയര്‍ത്തിയെന്ന അനുപമയുടെ ആരോപണത്തോട്‌, ഒരു പരാതി കിട്ടിയുടനെ തന്നെ ഒരാളുടെ മേൽ നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ആനാവൂര്‍ നാഗപ്പന്‍റെ പ്രതികരണം. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണത്തോടെ വിവാദത്തില്‍ പാർട്ടിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നെന്നു വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്.

കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് അനുപമ പരാതി നൽകി 6 മാസത്തിനു ശേഷമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 6 പേർക്കെതിരെ പേരൂർക്കട പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. അനുപമയുടെ പരാതിയും കുടുംബത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തെ തുടർന്നുള്ള പൊലീസ് വീഴ്ചയും വിവാദമായതിനു പിന്നാലെ വനിതാ കമ്മിഷനും കേസെടുത്തു

അനുപമയ്ക്കും ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ മേഖലാ സെക്രട്ടറി അജിത്തിനും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ 19 നാണ് ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. അജിത് വേറെ വിവാഹിതനായിരുന്നതിനാൽ ഈ ബന്ധത്തെ അനുപമയുടെ കുടുംബം എതിർത്തിരുന്നു. ഗർഭഛിദ്രത്തിനു നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അനുപമ വഴങ്ങിയില്ല. പ്രസവശേഷം 2020 ഒക്ടോബർ 22 ന് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ വഴിയിൽ വച്ചു കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുക്കുകയും തന്നെ മറ്റൊരിടത്തു വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് അനുപമയുടെ പരാതി.

English Summary: Anavoor nagappan confirms the statement of Anupama over complaint on missing child