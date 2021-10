വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ എൻസിബി ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു: പരാതിയുമായി ആര്യൻ ഖാൻ

മുംബൈ∙ ആഡംബരക്കപ്പലിൽ ലഹരി പാർട്ടി നടത്തിയ കേസിൽ നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ തന്നെ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി ബോളിവുഡ് താരം ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ. കപ്പലിൽനിന്ന് ലഹരി മരുന്നു പിടിച്ച കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കാൻ എൻസിബി വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ആര്യൻ ആരോപിച്ചു. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് ആര്യന്‍ എൻസിബിക്കെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ചതെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പ്രത്യേക കോടതി ജാമ്യം അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ ആര്യൻ ഖാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

ഒക്ടോബർ 26ന് കേസിൽ കോടതി വാദം കേൾക്കും. തന്റെ ഫോണിൽനിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ച വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ ‘വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയും’ ചെയ്യുകയാണെന്നു ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു. ഇതു നീതീകരിക്കാനാകാത്ത നടപടിയാണെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ആര്യന്‍ ഖാൻ പരാതിപ്പെട്ടു. എന്‍സിബി തന്റെ പക്കൽനിന്ന് മയക്കുമരുന്നൊന്നും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ആര്യൻ ഖാന്റെ വാദം. പ്രതികളായ അർ‌ബാസ് മർച്ചന്റ്, അജിത് കുമാർ എന്നിവരൊഴികെ മറ്റാരുമായും തനിക്കു ബന്ധമില്ലെന്നും ആര്യൻ അവകാശപ്പെടുന്നു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപതോളം പേരെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബോളിവുഡ് താരം അനന്യ പാണ്ഡെയെ വെള്ളിയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ആര്യൻ ഖാനുമായുള്ള വാട്സാപ് ചാറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എൻസിബി അനന്യയോടു ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആര്യൻ ഖാനെയും അർബാസ് മർച്ചന്റിനെയും മുംബൈയിലെ ആർതർ റോഡ് ജയിലിലാണു പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

English Summary: Aryan Khan Says Anti-Drugs Body Trying To Implicate Him