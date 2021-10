ബാൽട്ടിമോർ∙ ചൈനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ തയ്‌വാനെ സഹായിക്കുമെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. ചൈനയിൽനിന്നു സൈനികവും രാഷ്ട്രീയവുമായി സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്ന തയ്‌വാനെ സംരക്ഷിക്കാൻ യുഎസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നാണ് സിഎൻഎൻ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് ബൈഡൻ മറുപടി പറ‍ഞ്ഞത്. എന്നാൽ യുഎസ്സിന്റെ തയ്‌വാൻ നയത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രതികരിച്ചു.

തയ്‌വാനു മേൽ സമ്പൂർണ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് തയ്‌വാൻ –ചൈന പുനരേകീകരണം സാധ്യമാക്കാനാണു ചൈന ശ്രമിക്കുന്നത്. തയ്‌വാനിൽ ഉയരുന്ന സ്വയംഭരണാവകാശങ്ങൾ എല്ലാം തള്ളിക്കളയുന്ന നിലപാടാണ് ചൈന സ്വീകരിക്കുന്നത്. തയ്‌വാനു സൈനികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പരസ്യപ്രസ്താവനകളൊന്നും യുഎസ് ഇതുവരെ നടത്തിയിരുന്നില്ല. ആദ്യമായാണ് ചൈനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ തയ്‌വാനെ സഹായിക്കുമെന്ന തരത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.



എന്നാൽ തയ്‌വാനു നിലവിൽ നൽകുന്ന പിന്തുണ തുടരുമെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളവർക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന തരത്തിൽ യുഎസ്സിന്റെ തായ്‌വാൻ നയത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് അറിയിച്ചത്. ‘തയ്‌വാൻ റിലേഷൻഷിപ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് തയ്‌വാൻ വിഷയത്തിൽ യുഎസ് നിലപാടു രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ നിയമപ്രകാരം തയ്‌വാനു സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ പിന്തുണ നൽകാൻ യുഎസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ദ്വീപിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ ചെറുക്കും’– വൈറ്റ് ഹൗസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഈ കാര്യത്തിൽ ബൈഡന് നാക്കുപിഴ സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽനിന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി.



അതിനിടെ ബൈഡന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ചൈന രംഗത്തെത്തി. തങ്ങളുടെ സുപ്രധാന വിഷയത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റവും വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു. തയ്‌വാൻ വിഷയത്തിൽ യുഎസ് ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രസ്താവനകൾ നടത്തണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് യുഎസ്–ചൈന ബന്ധത്തെയും തയ്‌വാൻ കടലിടുക്കിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.



1949ല്‍ നടന്ന ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തില്‍ മാവോ സെ തൂങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയോടു പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്നത്തെ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം വന്‍കരയില്‍നിന്ന് 160 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള തയ്‌വാനിലെത്തി സ്വന്തം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം തയ്‌വാന്‍ സ്വദേശികളും ചൈനീസ് ഭരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചൈനീസ് സമ്മര്‍ദത്തിനു വഴങ്ങാത്ത തയ്‌വാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളുടെ താല്‍പര്യമനുസരിച്ചു മാത്രമേ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കാന്‍ കഴിയൂ എന്ന നിലപാടിലാണ്. എന്നാൽ സേനയെ ഉപയോഗിച്ചായാലും തയ്‍വാൻ സ്വന്തമാക്കണമെന്നാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട്. സ്വന്തം ഭരണഘടനയും തിരഞ്ഞെടുപ്പു വഴി ഭരിക്കുന്ന നേതാക്കളുമുള്ള പ്രദേശമാണു തയ്‍വാൻ. തയ്‌വാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യാഭിലാഷങ്ങള്‍ക്കു പിന്നില്‍ പ്രസിഡന്റ് സായ് ഇങ് വെന്‍ ആണെന്നാണു ചൈനീസ് ആരോപണം. 2016ല്‍ സായ് അധികാരമേറ്റതു മുതല്‍ തായ്‌വാന്‍ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാന്‍ തയാറായിട്ടില്ല.



