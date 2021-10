അനുപമയുടെ പരാതി ലഭിച്ചു; ശിശുക്ഷേമസമിതിക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ചു: ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍

തിരുവനന്തപുരം∙ പേരൂര്‍ക്കടയില്‍ പെറ്റമ്മ അറിയാതെ കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് നല്‍കിയ സംഭവത്തിൽ അനുപമ എസ്. ചന്ദ്രന്റെ പരാതി ലഭിച്ചെന്ന് ബാലവകാശ കമ്മിഷന്‍. നിയമപരമായി സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും പരാതിയില്‍ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശിശുക്ഷേമസമിതിക്കും പൊലീസിനും നോട്ടിസ് അയച്ചെന്നും ബാലവകാശ കമ്മിഷന്‍ ചെയർമാൻ കെ.വി. മനോജ് കുമാർ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

കുട്ടിയെ കടത്തിയ കേസിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു വനിതാ ശിശു വികസനമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് പ്രതികരിച്ചു. വനിതാശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അന്വേഷിക്കും. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശിശുക്ഷേമസമിതിയിൽ നിന്ന് ആർടിഐ അപേക്ഷയിൽ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കും. 2 കുട്ടികളെയാണ് 2020 ഒക്ടോബർ 22ന് അമ്മതൊട്ടിലിൽ ലഭിച്ചത്. ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡിഎൻഎ പരാതിക്കാരുമായി യോജിച്ചില്ല. രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ദത്തെടുത്ത മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെയാണ്. കുഞ്ഞിനെ അമ്മയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല നിലപാടെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അനുപമയുടെ പരാതി അവഗണിക്കരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അനുപമ എസ്. ചന്ദ്രൻ

എന്നാല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നു ശിശുക്ഷേമസമിതി നിലപാടെടുത്തതോടെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഇതുവരെ കാര്യമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല. അനുപമയുടെ കുട്ടിയെ കിട്ടിയോ, പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ ചോദിച്ച് പൊലീസ് നല്‍കിയ കത്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറുപടി.

കുട്ടിയെ ലഭിച്ചതായി പറയുന്ന 2020 ഒക്ടോബര്‍ 19നും 25നും ഇടയില്‍ രണ്ട് ആണ്‍കുട്ടികളെ ലഭിച്ചുവെന്ന് മാത്രമാണ് ശിശുക്ഷേമസമിതിയുടെ മറുപടി. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സെന്‍ട്രല്‍ അഡോപ്ഷന്‍ റിസോഴ്സ് അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ പറഞ്ഞ് കയ്യൊഴിയുകയും ചെയ്തു. ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും ശിശുക്ഷേമസമിതിയും വീട്ടുകാരുമായി ഒത്തുകളിച്ചെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും കുഞ്ഞിനെ തിരികെ കിട്ടാൻ നിയമ നടപടിയുമായി ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും അനുപമ വ്യക്തമാക്കി.

