പ്രമുഖരെ ഒഴിവാക്കി, കെ.സി.യെ ശക്തനാക്കി പുനഃസംഘടന, മിണ്ടാതെ ഗ്രൂപ്പുകൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസി പുനഃസംഘടനാ പട്ടികയിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിലും തൽക്കാലം പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ. സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കാത്തിരിക്കാനാണു തീരുമാനം. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കരുത്തുകാട്ടി തിരിച്ചടിക്കാനാകുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. എതിർസ്വരമായി കേട്ടത് കെ.മുരളീധരന്റെ ശബ്ദം മാത്രം. ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃസ്ഥാനം രമേശ് ചെന്നിത്തലയിൽനിന്ന് മാറുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ കൂടിയായി പട്ടിക. സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ദേശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ശക്തനാകുന്നതിന്റെ കൂടി തെളിവായി പുനഃസംഘടന.

പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായി കൈമാറിയ പേരുകളിൽ ചിലതൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രമുഖ നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ അസ്വസ്ഥതയിലാണു മുതിർന്ന നേതാക്കൾ. മാനദണ്ഡവും ഗ്രൂപ്പ് വിശ്വസ്തരായ പ്രമുഖർക്കു പുറത്തേക്കുള്ള വഴിതെളിച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടി നൽകിയ പട്ടിക മാത്രമാണ് ഏറെക്കുറെ അംഗീകരിച്ചത്. രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ പട്ടികയിലെ പ്രമുഖരെ ഒഴിവാക്കി. ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചവരാകട്ടെ ഇപ്പോഴുള്ളത് കെ.സി.വേണുഗോപാലിനും വി.ഡി.സതീശനും കെ.സുധാകരനുമൊപ്പം. എ,ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നവർ മാറിയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ നേതൃത്വത്തിനൊപ്പമാണ്. അവരുടെ ശക്തികേന്ദ്രം കെ.സി.വേണുഗോപാലാണെന്നത് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ മാറുന്നതിന്റെ സൂചനയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.



നാലു വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ പുതിയ നേതൃത്വത്തിനൊപ്പമുള്ളതു രണ്ടു പേർ. ഓരോ ആളുകൾ വീതം എ,ഐ ഗ്രൂപ്പുകളിൽനിന്ന്. 23 ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരിൽ എയ്ക്ക് അഞ്ചും ഐക്ക് നാലും. ബാക്കി 12 പേരും പുതിയ നേതൃത്വത്തിനൊപ്പം. ഇതിൽ കെ.സി.വേണുഗോപാലിനോട് അടുപ്പമുള്ളവരാണ് അധികം. കെ. മുരളീധരന്റെയും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെയും വിശ്വസ്തരായി ഓരോ ആൾ വീതം. 28 അംഗ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയിൽ 16 പേർ കെ.സി.വേണുഗോപാലിനെയും കെ.സുധാകരനെയും വി.ഡി. സതീശനെയും തുണയ്ക്കുന്നു. അഞ്ചു പേർ എ ഗ്രൂപ്പിനുണ്ട്. രണ്ട് പേർ വി.എം.സുധീരനൊപ്പം.



തനിക്കു വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനം കിട്ടാത്തതാണ് കെ.മുരളീധരനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. വി.എം.സുധീരൻ പുതിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടുകളിൽ തൃപ്തനല്ലെങ്കിലും പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്. മുല്ലപ്പള്ളിയും ഇതേ നിലപാടു സ്വീകരിച്ച് മാറിനിൽക്കുന്നു. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോഴുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തതിൽ നേതൃത്വം ആശ്വസിക്കുന്നു. പട്ടികയിലെ നേതാക്കളുടെ എണ്ണം ചുരുക്കിയതും പുതിയ ആളുകൾ നേതൃത്വത്തിലേക്കു വരുന്നതും അനുകൂല ഘടകമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും പാർട്ടിയിലുണ്ട്.



English Summary : Congress groups not to react now on KPCC re-organisation