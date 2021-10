ആർജെഡിയുമായി കൂട്ടില്ല, മഹാസഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി; കോൺഗ്രസ് തനിച്ച് മത്സരിക്കും

പട്ന ∙ ബിഹാറിലെ മഹാസഖ്യത്തിൽ നിന്നു കോൺഗ്രസ് പിന്മാറി. പാർട്ടി ഇനി മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഹാറിലെ 40 ലോക്സഭാ സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് തനിച്ചു മത്സരിക്കുമെന്നും ബിഹാറിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി നേതാവ് ഭക്തചരൺ ദാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡിയും ഇടതുകക്ഷികളും ഉൾപ്പെട്ട മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണു കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചത്. ഉപതിര‍‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ തഴഞ്ഞ് ആർജെഡി രണ്ടു നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും മൽസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണു മഹാസഖ്യത്തിൽ ഭിന്നത തുടങ്ങിയത്. കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച കുശേശ്വർ അസ്താൻ സീറ്റും ആർജെഡി ഏറ്റെടുത്തു. ആർജെഡി മുന്നണി മര്യാദ പാലിച്ചില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസും രണ്ടു സീറ്റിലും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി. ഇടതുകക്ഷികൾ ആർജെഡി സ്ഥാനാർഥികൾക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റപ്പെട്ടു.

സിപിഐ യുവനേതാവ് കനയ്യ കുമാറിനെ കോൺഗ്രസിലെടുത്ത തീരുമാനത്തോട് ആർജെഡിക്കും ഇടതുകക്ഷികൾക്കും വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ജന അധികാർ പാർട്ടി നേതാവ് പപ്പു യാദവും വൈകാതെ കോൺഗ്രസിലെത്തും. ബിഹാറിൽ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണു മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ളവരെ ചാക്കിടുന്നത്.

സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെ വരെ അടർത്തിയെടുത്തു ശക്തിയാർജിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് നീക്കം ആർജെഡി നേതൃത്വം സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെയാണു കാണുന്നത്. ആർജെഡിയിൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് കുശേശ്വർ അസ്താനിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും ആർജെഡിക്കു തിരിച്ചടിയായി. ലാലു കുടുംബത്തിലെ ഭിന്നതകൾ വരെ കോൺഗ്രസ് മുതലെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു സഖ്യം തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ആർജെഡി നേതൃത്വവും. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാസഖ്യത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ദയനീയ പ്രകടനം കാരണമാണു തേജസ്വി യാദവിനു മുഖ്യമന്ത്രിക്കസേര നഷ്ടമായതെന്ന് ആർജെഡി നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ നീക്കമുണ്ടായപ്പോൾ ആർജെഡി ശക്തിമായി എതിർത്തിരുന്നു. ബിജെപിയെ നേരിടണമെങ്കിൽ സഖ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അനിവാര്യമാണെന്ന് ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് കോൺഗ്രസിതര പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി നീക്കം പൊളിഞ്ഞത്. ബിഹാറിലെ മഹാസഖ്യം വിടുന്നതായുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ആർജെഡിയുടെ നിലപാടിലും മാറ്റമുണ്ടാകും.

