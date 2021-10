മറയാതെ ചക്രവാതച്ചുഴി; മഴഭീതി ഒഴിയാതെ കേരളം; ജാഗ്രതാ നിർദേശം

പാലക്കാട് ∙ ഒരാഴ്ചയിലധികമായി വിവിധമർദ്ദങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാക്കിയ തുടർച്ചയായ സംഘർഷത്തിനു അയവുവന്നെങ്കിലും ചക്രവാതച്ചുഴിയുമായി (സൈക്ലേ‍ാണിക് സർക്കുലേഷൻ) ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വം ഏറിയും കുറഞ്ഞും നിലനിൽക്കുന്നു. കാലവർഷം സാങ്കേതികമായി 90% പിൻവാങ്ങുകയും തുലാവർഷക്കാറ്റ് എത്തിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതേ‍ാടെ പിരിമുറുക്കം കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തുലാവർഷക്കാലത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പലയിടങ്ങളിലും. എന്നാൽ ഏതു സമയവും ഏവിടെനിന്നും മർദ്ദങ്ങൾ രൂപപ്പെടാവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം അന്തരീക്ഷത്തിലുളളതായി കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ജാഗ്രത തുടരുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് അവരുടെ നിർദേശം. ഇക്കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും അറബിക്കടലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും വലിയതേ‍ാതിൽ അസ്വസ്ഥമാണ്. കടൽവെള്ളത്തിന്റെ അസാധാരണമായ ചൂട് വരും നാളുകളിലുണ്ടാക്കാൻ പേ‍ാകുന്ന ആഘാതം എന്തെ‍ാക്കെയാണെന്നു ഇപ്പേ‍ാൾ പ്രവചിക്കാനാകില്ല. തുലാവർഷക്കാറ്റിന്റെ വരവിനിടയിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ, തമിഴ്നാടിന്റെ തെക്കും ശ്രീലങ്കയുടെ പടിഞ്ഞാറുമായി രാമേശ്വരത്തിനുസമീപം രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴി നിലവിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ കന്യാകുമാരിക്കു സമീപത്താണുള്ളത്. അവഗണിക്കാവുന്നവിധം അത് ദുർബലമായിട്ടില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 24ന് ചിലയിടങ്ങളിൽ പരമാവധി 13 സെന്റീമീറ്റർ വരെ മഴപെയ്യുമെന്നാണ് ചില മേ‍ാഡലുകൾ കാണിക്കുന്നത്.



∙ ചുഴിയിൽ നിന്നെ‍ാരു ന്യൂനമർദ്ദപാത്തി



ചുഴിയിൽനിന്നു മധ്യകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ, കർണാടക തീരംവരെ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദപാത്തി നിലനിൽക്കുന്നതായും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വലിയ ഇടിയേ‍ാടെ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി കനത്ത മഴ 26 വരെ തുടരുമെന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ പ്രവചനം. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴപെയ്യുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയതിനാൽ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതേ‍ാറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻകരുതൽ സംവിധാനം സജീവമാണ്.



ചുഴികാരണം ന്യൂനമർദ്ദം ഉണ്ടാകാനുളള സാധ്യതയില്ലെന്നും ഐഎംഡി പറയുന്നു. കന്യാകുമാരിക്കു സമീപത്തൂകൂടി അറബിക്കടലിൽ ചുഴി സ്വയം ഇല്ലാതാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് വിവിധ ഏജൻസികളിലെ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ. അതുവരെ മഴയുടെ പൊതുസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചു വ്യക്തമായ നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും അവർ അനൗദ്യേ‍ാഗികമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചക്രവാതം കേരളതീരത്ത് ലക്ഷദ്വീപിനടുത്തെത്തുമ്പേ‍ാൾ അവിടെ നിലവിലുളള നേരിയ ന്യൂനമർദ്ദപാത്തിയുടെ സാന്നിധ്യം നിർണായകമാണ്.



∙ കടലിൽ നിന്ന് ഊർജം വലിച്ച് ചക്രവാതം



ചക്രവാതങ്ങളിൽ ചിലത് ഒരേസ്ഥലത്തുതന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിൽക്കും. അതേ‍ാടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ദുർബലവും അവിടെ അവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതേ‍ാടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏതുതരം മർദ്ദങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി രൂപപ്പെടാം. മറ്റുചിലത് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഇല്ലാതാകുന്ന രീതിയും ഉണ്ട്. കടലിൽ നിന്നാണ് ചക്രവാതച്ചുഴലിക്ക് പ്രധാനമായും ഊർജം ലഭിക്കുന്നത്. കടലുകളിൽ അസാധാരണ ചൂടായതിനാൽ ഊർജം യഥേഷ്ടം ലഭിക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന കാർമേഘങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന (ബാഷ്പീകരണ താപലീനം) ചൂടിലൂടെയും ചക്രവാതം സജീവമാകും.



ചുഴലികൾ ഉണ്ടാകാനും ശക്തിയാർജ്ജിക്കാനും ഒക്ടേ‍ാബറിലെ കാലാവസ്ഥ യേ‍ാജിച്ചതായതിനാൽ ചുഴിയുടെ സാന്നിധ്യവും നീക്കങ്ങളും അതീവഗൗരവത്തേ‍ാടെയാണ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ മാസം ആദ്യം അറബിക്കടലിൽ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനേ‍ാട് ചേർന്ന സ്ഥലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴി പ്രവചനങ്ങളും കണക്കു കൂട്ടലുകളും തെറ്റിച്ച് അന്തരീക്ഷമാകെ മാറ്റിമറിക്കുകയും തീവ്രമഴകൾക്കും ലഘുമേഘസ്ഫേ‍ാടനങ്ങൾക്കും കാരണമാകുകയും ചെയ്തു. അതുവഴി കിഴക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപ്പെ‍ാട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും മറ്റും നിരവധിപേരാണ് മരിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശാന്തമായിരുന്ന ഈ ചക്രവാത ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പിന്നീട് ബംഗാൾ, അറബിക്കടലുകളിലെ ചുഴലികൾ പെ‍ാടുന്നനെ ശക്തമാവുകയും വൻതേ‍ാതിൽ കാർമേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുമായിരുന്നു.



∙ അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് ആശങ്ക



2018 ലെ മഹാപ്രളയത്തിന് മുൻപ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ അപൂർവമായി രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴികൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും സമുദ്രജലം ചൂടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തതേ‍ാടെ ഇടക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിയും ശാസ്ത്രജ്ഞരിലും പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ധരിലും ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.



അറബിക്കടൽ ചുഴികളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നത് വരുംദിവസങ്ങളിൽ പാരിസ്ഥിതികമായി ദുർബലമേഖലയായ കേരളത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കുമെന്നും അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ചക്രവാതം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായെ‍ാന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ അന്തരീക്ഷം മൂന്നു നാലുദിവസത്തിനകം സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നാണ് നിഗമനം.



26 നുശേഷം തുലാവർഷം ശക്തമാക്കുമെന്നു ഐഎംഎഡി കഴിഞ്ഞദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. സൈക്ലേ‍ാൺ എന്നാൽ ചുഴലിക്കാറ്റാണെങ്കിലും സൈക്ലേ‍ാണിക് സർക്കുലേഷൻ എന്നാൽ ചക്രവാതമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ അത് ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറാറില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



English Summary: Cyclonic circulation still near Comorin Area, may trigger heavy rains in Kerala