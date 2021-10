മുംബൈ ∙ സൗത്ത് മുംബൈയിലെ ലാൽബാഗിൽ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തം. 19–ാം നിലയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആഡംബര വസതികളുള്ള അവിഘ്ന പാർക്ക് സൊസൈറ്റിയിലാണു തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ദേഹത്ത് തീ പിടിച്ചൊരാൾ 19–ാം നിലയിൽനിന്നു താഴേക്കു വീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. തീ അണയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അഗ്നിശമന സേനയുടെ 7 എൻജിനുകൾ സ്ഥലത്തുണ്ട്.

English Summary: Fire On 19th Floor Of Luxury Residential Tower In South Mumbai, 1 Dead