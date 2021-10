ഹജ് നടപടികള്‍ അടുത്തമാസം മുതല്‍: അനുമതി വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഹജ് തീര്‍ഥാടനത്തിനുള്ള നടപടികള്‍ അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കുമെന്നു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. നടപടികള്‍ പൂര്‍ണമായി ഡിജിറ്റലാക്കുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് ഡോസ് വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്കാകും അനുമതി നല്‍കുക. ഇന്ത്യയുടെയും സൗദിയുടെയും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പെടുത്തി തീര്‍ഥാടനമാര്‍ഗരേഖ തയാറാക്കും.

കോവിഡ് കാരണം 2 വർഷമായി വിദേശതീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് സൗദി അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ആരോഗ്യ കാർഡ്, 'E-MASIHA' ആരോഗ്യ സംവിധാനം, മക്ക-മദീനയിലെ താമസ/ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുന്ന 'ഇ-ലഗേജ് പ്രീ-ടാഗിങ്' എല്ലാ ഹജ് തീർഥാടകർക്കും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‌വി പറഞ്ഞു. സഹയാത്രികരില്ലാതെ യാത്ര നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി മൂവായിരത്തിലേറെ സ്ത്രീകളാണു നേരത്തേ അപേക്ഷിച്ചത്. ഇവരുടെ അപേക്ഷകൾ ഇത്തവണ വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

