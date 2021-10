പാലത്തിൽ രാത്രി ദുരൂഹമായി പെൺകുട്ടി; മൊഴിയിൽ തെളിഞ്ഞത് ക്രൂരമായ കൂട്ട പീഡനം

കോഴിക്കോട്∙ കുറ്റ്യാടിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ദലിത് പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയം നടിച്ചു സംഘം ചേർന്നു പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നതു ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. പെൺകുട്ടിയെ കൂടുതൽ പേർ ദുരുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കം വിശദമായി അന്വേഷിക്കാൻ പൊലീസ്. പീഡനത്തിനിരയായി കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം താങ്ങാനാകാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനിറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതും പ്രതികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിലെത്തിച്ചതും പൊലീസിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ്.

കുറ്റ്യാടി ചെറുപുഴ പാലത്തിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടതായി നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതോടെയാണു പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്. വിശദമായ കൗൺസലിങ്ങിനിടെയാണു പീഡന വിവരം പുറത്തായത്. അറസ്റ്റിലായ 4 പ്രതികളെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണു പൊലീസ്.

മാനസിക സമ്മർദത്തെ തുടർന്നു മനോനില തകരാറിലായ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽനിന്നു മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ കുട്ടിയുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ പൊലീസ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായി പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണു പൊലീസ്.

പ്രണയം നടിക്കൽ, പിന്നെ സംഘം ചേർന്നുള്ള പീഡനം

ഒക്ടോബർ 19നാണു വൈകിട്ട് 6 മണിയോടെ ചെറുപുഴ പാലത്തിൽ കുട്ടിയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടത്. പുഴയിലേക്ക് ചാടാനുള്ള ശ്രമം കണ്ട നാട്ടുകാരാണു പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്. സംഭവം അറിഞ്ഞയുടൻ കുറ്റ്യാടി പൊലീസ് സംഘം പുഴയോരത്ത് എത്തുകയും പെൺകുട്ടിയെ സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റേഷനിൽ വനിതാ പൊലീസുകാർ നൽകിയ കൗൺസലിങ്ങിലാണു പെൺകുട്ടി സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

കുറ്റ്യാടിയിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയായ പെൺകുട്ടിക്കു ഒന്നാം പ്രതി മൊയിലോത്തറ തെക്കേ പറമ്പത്ത് സായൂജിനെ(24) പരിചയമുണ്ട്. ഏറെ നാളായി സായൂജ് പെൺകുട്ടിയോട് അടുപ്പം കാണിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം തീയതി സായൂജ് കോഴിക്കോട്ടെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ജാനകിക്കാട്ടിൽ പെൺകുട്ടിയുമായി എത്തി. അൽപനേരം സംസാരിച്ചിരുന്നതിനിടെ സുഹൃത്തുക്കളായ അടുക്കത്ത് പാറച്ചാലിൽ ഷിബു (34), ആക്കൽ പാലോളി അക്ഷയ്( 22), മൊയിലോത്തറ തമഞ്ഞീമ്മൽ രാഹുൽ (22) എന്നിവരും ജാനകിക്കാട്ടിലെത്തി. സുഹൃത്തുക്കളെ പെൺകുട്ടിക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇവർ ലഹരിമരുന്നു കലർത്തിയ ശീതള പാനീയം നൽകി.

ഇതിനു ശേഷണാണു പീഡിപ്പിച്ചതെന്നു പെൺകുട്ടി നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. പിന്നീട് വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു പോയ പെൺകുട്ടിയെപ്രതികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഭയന്ന പെൺകുട്ടി വിവരങ്ങൾ മറ്റാരോടും പറഞ്ഞില്ല. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തെ തുടർന്നു പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടു വിട്ട് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണു പുഴയോരത്ത് എത്തിയത്. എന്നാൽ നാട്ടുകാർ സംശയാസ്പദമായി കണ്ടതോടെയാണു വിവരം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചതും സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു കൗൺസലിങ് നടത്തിയതും.

4 മണിക്കൂർ, 4 പ്രതികളും അറസ്റ്റിൽ

നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾതന്നെ പൊലീസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നടപടിയെടുത്തതിന്റെ ഫലമാണ് സംഭവം പുറത്തു കൊണ്ടു വരാൻ ഇടയാക്കിയത്. ആദ്യം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്നും പിന്നീട് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്റെ നേതൃത്വത്തിലും കൗൺസലിങ് നൽകി. വിശദമായ കൗൺസലിങ്ങിലാണു പെൺകുട്ടി പ്രണയവും കൂട്ട പീഡനവും പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്. ഉടൻതന്നെ കുട്ടിയുടെ മാതാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ കുറ്റ്യാടി പൊലീസ് റൂറൽ എസ്പി എ.ശ്രീനിവാസിനെയും വിവരമറിയിച്ചു.

കുട്ടി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചു തൊട്ടിൽപ്പാലം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണു സംഭവം. എന്നാൽ കുറ്റ്യാടിയിൽ തന്നെ കേസെടുക്കാനായിരുന്നു എസ്പിയുടെ നിർദേശം. കേസെടുക്കാനായി തൊട്ടിൽപാലത്തേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതു കുട്ടിക്കു മാനസിക സമ്മർദമുണ്ടാക്കുമെന്നും അതിനാൽ കുറ്റ്യാടിയിൽതന്നെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടു നോക്കാമെന്നുമാണു പൊലീസ് മേധാവി എ.ശ്രീനിവാസ് നിർദേശം നൽകിയത്.

ഇതേതുടർന്ന് രാത്രിതന്നെ കുറ്റ്യാടി പൊലീസിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പിന്നീട് തൊട്ടിൽപാലം പൊലീസ് രാത്രിതന്നെ പ്രതികളെ പിടികൂടി ജാനകി കാട്ടിലെത്തിച്ചു തെളിവെടുപ്പും നടത്തി. വൈകിട്ട് 6നു പെൺകുട്ടിയെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച പൊലീസിനു രാത്രി 10 മണിയോടെ നാലു പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പൊലീസ് നടത്തിയ കൂട്ടായ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമാണ് പ്രതികളെ പെട്ടെന്നു പിടികൂടാൻ സഹായിച്ചതെന്നു കോഴിക്കോട് റൂറൽ എസ്പി എ.ശ്രീനിവാസ് പറയുന്നു.

‘പുഴയോരത്തു പെൺകുട്ടി തനിച്ചു നിൽക്കുന്നതറിഞ്ഞ് അവിടെ എത്താൻ വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തേക്കാം. പിന്നീട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ തീർച്ചയായും പീഡനത്തിന് ഇരയായ വിവരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമായിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ദലിത് പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യപ്പെടുക എന്നു പറയുന്നതു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസംവിധാനത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന തിരിച്ചടി വളരെ വലുതാണ്.

ദേശീയ തലത്തിൽതന്നെ വലിയ പ്രശ്നമാകുമായിരുന്നു. പിന്നെ പ്രതികളെ പൊലീസ് എവിടെപ്പോയി കണ്ടെത്തും? മാത്രമല്ല ഇതു പോലെ ഒരു ക്രിമിനൽ സംഘം ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കില്ലേ? ഇതെല്ലാം മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പൊലീസ് നടത്തിയ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ്’– എസ്പി പറയുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ പേർ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു ചോദ്യം ചെയ്താലേ വ്യക്തമാകൂ എന്നും എ.ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ ശരാശരി 2000 പോക്സോ കേസുകൾ

കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം ശരാശരി 2000 പോക്സോ കേസുകളാണു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 2020ൽ കേരളത്തിൽ 3017 പോക്സോ കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് വരെ 2177 കേസുകളാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി ‘ചിരി’യുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ മൂന്നൂറിലേറെ കുട്ടികളാണു വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് മാത്രം 66 കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കുട്ടികളിലെ മാനസിക സമ്മർദം അകറ്റാനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാനുമാണു പൊലീസിന്റെ ‘ചിരി’ ഹെൽപ്‌ലൈൻ ഉള്ളത്.

കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം എന്തുതന്നെയായാലും അതു വളരെ സൗഹാർദപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ചിരി സഹായിക്കും. ശിശു സൗഹൃദ പൊലീസ്, സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റ്, ഔർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ എന്നിവർ ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ചിരി ഹെൽപ് ഡെസ്കിൽ വിളിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ എന്തു പ്രശ്നങ്ങളും പങ്കുവെയ്ക്കാം. ചിരിയിലേക്കു വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9497 900 200

