ആ നിർണായക ബിജെപി കമ്മിറ്റി കേരളത്തിൽ നിർജീവം; കേന്ദ്രം ഇടപെട്ടു, ഇനി ‘ആപ്പിലാകും’

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കെ.സുരേന്ദ്രൻ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനവുമായി ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം. കേരളത്തിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്കും കടക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ബിജെപി നടപ്പാക്കുന്ന ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം ഡിജിറ്റലാക്കുന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആദ്യം നടപ്പാക്കാൻ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു.

കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തോൽവിയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണമായി കണ്ടെത്തിയത് ബിജെപിയുടെ ബുത്തുതല പ്രവർത്തനം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നതാണ്. ബിജെപി നേതൃത്വം നടത്തിയ പഠനത്തിലും കേന്ദ്രനേതൃത്വം മറ്റു വഴികളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതുമാണ് ഇക്കാര്യം. കേരളത്തിൽ വോട്ടു കുറഞ്ഞെന്നു മാത്രമല്ല, ബൂത്തുതലത്തിൽ ഏകോപനമില്ലെന്നതും പ്രവർത്തകർ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോടെ ഇറങ്ങിയില്ലെന്നതുമാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഇത് ബിജെപിയെ തെല്ലൊന്നുമല്ല െഞട്ടിച്ചത്.

ആർഎസ്എസിന്റെ പ്രവർത്തന അടിത്തറയിൽ ബൂത്തുതലത്തിൽ എന്തിനും തയാറായ, ഏതു സമയത്തും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തകരുണ്ടെന്ന ബിജെപിയുടെ ധാരണയാണ് ഇൗ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തെറ്റിച്ചത്. ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കാതെ ഇനി കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര അത്ര സുഗമമല്ലെന്നു ദേശീയ നേതൃത്വവും കണ്ടെത്തി.

ബൂത്തു കമ്മിറ്റിയ്ക്കു മുകളിൽ 3–4 ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾ ചേർന്ന് ശക്തി കേന്ദ്ര എന്ന പുതിയ സംവിധാനമുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി, മുകളിൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥയുള്ള അധികാരഘടന രാജ്യത്തുള്ള ബിജെപി കേരളത്തിൽ ഇതെല്ലാം പേരിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയെന്ന കണ്ടെത്തലിലും ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇൗ കമ്മിറ്റികളെല്ലാം വെറും കടലാസ് കമ്മിറ്റികളോ അല്ലെങ്കിൽ ‘പേരിനൊരു കമ്മിറ്റി ’ എന്ന മട്ടിലോ നിഷ്പ്രഭമായി പോയി എന്നതാണ് കണ്ടെത്തൽ.

രാജ്യത്ത് ഭരണമുറപ്പിക്കാൻ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയെത്തിയ ബിജെപി അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രഹരശേഷി താഴെത്തട്ടിൽ നൽകിയത് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾക്കാണ്. ആ കമ്മിറ്റികളാണ് കേരളത്തിൽ നിർജീവമായത്. ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെ ബിജെപിയുടെ ശക്തിസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നടത്തുന്നത് വോട്ടർ പട്ടികയുടെ ഓരോ പേജിനും ഓരോ പ്രവർത്തകന് ചുമതലകൊടുക്കുകയും ഇൗ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ കുടുംബങ്ങളെ നിരന്തരം കാണുകയെന്ന പ്രവർത്തനരീതിയുമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്തുമാത്രമല്ല, എക്കാലത്തും ഇൗ പ്രവർത്തന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതോടെയാണ് ബിജെപി പടർന്നുകയറിയത്.

നിരീക്ഷണത്തിന് ‘ആപ്’

ബൂത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനം നേരിട്ട് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മൊബൈൽ ആപ് ബിജെപി പുറത്തിറക്കുകയാണ്. ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. ഓരോ ആഴ്ചയിലും ബിജെപിയുടെ നേതാക്കൾ ബൂത്തുകളിൽ മാറിമാറിയെത്തണം. ഇൗ യോഗത്തിന്റെ പടം, നേതാവിന്റെ പ്രസംഗം, പങ്കെടുത്തവരുടെ വിവരം തുടങ്ങിയവ ആപ്പിൽ നൽകണം. നടത്തുന്ന സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സഹായപദ്ധതികളുമെല്ലാം കൃത്യമായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. കാര്യപരിപാടികൾ നേരത്തേ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും നേതൃത്വം നിരീക്ഷിക്കും.

ചിത്രം: Diptendu DUTTA / AFP

അപശബ്ദങ്ങൾ വേണ്ട, ഒളിയമ്പുകാർക്ക് മറുപടി നേരിട്ട്

അച്ചടക്കത്തിന്റെ കുറവ് ബിജെപി കേരളഘടകത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നമായി ദേശീയ നേതൃത്വം വിലയിരുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതു തുടർന്നാൽ സംഘടന ഇതുവരെയുണ്ടാക്കിയ ജനപിന്തുണയും വളർച്ചയും താഴോട്ടു പോകുമെന്നും അതിനാൽ ഇനി വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടെന്നുമാണ് തീരുമാനം. അതുകൊണ്ടാണ് നിലവിൽ പരാതികളുണ്ടെങ്കിലും കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത്. കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി.മുരളീധരനും കെ.സുരേന്ദ്രനും േദശീയ നേതൃത്വത്തിലെ സ്വാധീനം ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തിയെന്നുതന്നെ വിലയിരുത്താനാകും.

ഇൗ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സ്വാധീനത്തിനുപരി ആർഎസ്എസിന്റെ അഭിപ്രായവും േശഖരിച്ചാണ് ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതു പുറത്തുവരുന്നത് കർശനമായി തടയാൻ തന്നെയാണ് ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വം നൽകിയ നിർദേശം. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ അഴിച്ചുപണിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധം പല രീതിയിൽ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ചില ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റുകൾ മുനവച്ചും ഒളിയമ്പെയ്തുമൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതൊന്നും ഇനി തുടരാനാകില്ലെന്ന സന്ദേശം നേതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

കേന്ദ്രത്തിലെ ബി.എൽ. സന്തോഷ് ‘ഫാക്ടർ’

ദേശീയ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ.സന്തോഷിന്റെ ഇടപെടലാണ് കേരളത്തിൽ വി.മുരളീധരനും കെ.സുരേന്ദ്രനും തുണയാകുന്നതെന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പരാതി. പക്ഷേ ഒളിയമ്പല്ലാതെ പരസ്യമായി സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ ഒരു വാക്കുപോലും പറയാൻ ബിജെപിയിൽ ആരും തുനിയില്ല. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല. ബിജെപിയിൽ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ആർഎസ്എസ് പ്രചാരകനാണ്.

ബി.എൽ.സന്തോഷ്. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ആർഎസ്എസിന്റെ കർണാടക വിഭാഗ് പ്രചാരക് ആയിരുന്നു ബി.എൽ.സന്തോഷ്. എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയായ ശേഷം ആർഎസ്എസിന്റെ മുഴുവൻ സമയപ്രവർത്തനത്തിന് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ബിഎൽ.സന്തോഷിന്റെ സംഘടനാ മികവാണ് ബിജെപിയുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ തസ്തികയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെയെത്തിച്ചത്.

15 വർഷത്തോളം ബിജെപി ദേശീയ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിരുന്ന് ബിജെപിയെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം താഴെത്തട്ടിൽ നടത്തിയത് രാംലാൽ എന്ന ആർഎസ്എസ് പ്രചാരക് ആണ്. ഏറ്റവും ദുർഘടമായ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഘടനയെ കോർത്തിണക്കി രാജ്യത്തെ മുൻ ബെഞ്ചിലെത്തിച്ച രാം ലാലിനെ സേവാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയിലേക്ക് ആർഎസ്എസ് തിരികെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം ആർഎസ്എസ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചത് സന്തോഷിനെയും.

ബിജെപി കർണാടക സംസ്ഥാന സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ചുമതലയിലേക്കും അദ്ദേഹമെത്തി. കേരളത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം താമസിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപിയുടെ മുക്കുംമൂലയും ജാതകവുമൊക്കെ സന്തോഷിനറിയാം. അണിയറയിലാണ് സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നടക്കാറുള്ളതെങ്കിലും സന്തോഷിന്റെ വരവോടെ അതിലും മാറ്റമുണ്ടായി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ എപ്പോഴും ബി.എൽ.സന്തോഷ് മുൻനിരയിലേക്ക് വരുന്നു. വളരെ പ്രകടമായ പ്രവർത്തനം മുൻനിരയിൽ നടത്തുന്ന അദ്ദേഹം പുതിയ നേതാക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും മിടുക്കനാണ്. ഇവയെല്ലാം ചേരുന്നതോടെ ബിജെപിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാകാത്ത ശക്തിയായും സന്തോഷ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

നരേന്ദ്ര മോദി, അമിത് ഷാ

പരാതിയുമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് നരേന്ദ്ര മോദിയെയോ അമിത് ഷായെയോ കാണാനെത്തുന്നവരോട് അവർ നിർദേശിക്കുന്നത് ബി.എൽ.സന്തോഷിനെ കാണാനാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സന്തോഷിനെതിരെ പരാതിപറയാൻ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കും ധൈര്യവുമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ വിഭാഗ് പ്രചാരകനായും പിന്നീട് സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ആർഎസ്എസ് ബിജെപിയിലേക്ക് അയച്ചയാളാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയുമെന്നതിനാൽ ആരും ബി.എൽ.സന്തോഷിനെ പിണക്കാനുമില്ല.

ബിജെപിയെ നോക്കുന്നതല്ല പണിയെന്ന് ആർഎസ്എസ്

കേരളത്തിൽ ബിജെപി ആരോപണങ്ങളിലും തോൽവിയിലും ഒക്കെ പെട്ടുകിടക്കുകയാണല്ലോ, ആർഎസ്എസ് ഇടപെടലുണ്ടാകുമോയെന്ന് ആർഎസ്എസ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ ‘അതല്ല ആർഎസ്എസിന്റെ പണി’യെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ‘ആർഎസ്എസിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ബിജെപിയെക്കുറിച്ചു പറയേണ്ടവരോട് പറയാറുള്ളൂ. അല്ലാതെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ല. ആർഎസ്എസിന് ബിജെപിയും ബിഎംഎസും വിഎച്ച് പിയും പോലെ അൻപതിലധികം പരിവാർ സംഘടനകളുണ്ട്. ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപദേശം നൽകുന്നതിനും പ്രചാരകന്മാർ (മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകരെ) നിയോഗിക്കാറുണ്ട്. അല്ലാതെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുടരാറില്ല’– അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പക്ഷേ ഇത് ആർഎസ്എസ് നേതൃത്വം സംഘടനാരീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണെങ്കിലും മുഖം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനം ബിജെപിയിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ ഇടപെട്ട് തിരുത്തുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എല്ലാ മാസവും ബിജെപി– ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളുടെ സംയുക്തയോഗം മണ്ഡല തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നത് രഹസ്യമാണ്. ഇത് ബിജെപിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ശരിപ്പെടുത്തുന്നതിനും തന്നെയാണ് താനും.

തെറ്റുതിരുത്താൻ ബിജെപിയോടും നിർദേശം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർഎസ്എസ് നേതൃനിരയിലെ രണ്ടാമൻ സർകാര്യവാഹ് (ജനറൽ സെക്രട്ടറി) ദത്താത്രയെ ഹൊസബലെ കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ആർഎസ്എസ് പ്രചാരകൻമാരുടെ യോഗത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ബിജെപി സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം. ഗണേഷനുൾപ്പെടെ എല്ലാ പരിവാർ ചുമതലയുള്ള ആർഎസ്എസ് പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ആർഎസ്എസ് നാലുവർഷം നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതിയാണ് വിവരിച്ചത്.

2025ലാണ് ആർഎസ്എസ് ജന്മമെടുത്തിട്ട് 100 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നത്. ദോഷമുക്ത സമാജം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലൂന്നിയാണ് ഇനി പ്രവർത്തനമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. നല്ല വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിച്ച് സമൂഹത്തിന് നൽകുകയെന്ന ആർഎസ്എസ് കാഴ്ചപ്പാട് കുറച്ചൂകൂടി വിപുലപ്പെടുത്തി നല്ല സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഉൗന്നൽ നൽകി പ്രവർത്തിക്കണം. കുടുംബങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും സംഘർഷങ്ങളും ഒഴിവാകുന്ന ബോധവൽക്കരണം താഴെത്തട്ടിൽ വേണം.

വ്യക്തികൾ മെച്ചപ്പെടുമ്പോഴും ആ കുടുംബങ്ങൾ ദുർബലമാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതു പരിഹരിക്കാൻ നല്ല പ്രവർത്തകരെ സമൂഹത്തിൽ നിയോഗിക്കണം. ആർഎസ്എസുകാരല്ലെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന നല്ല അഭിപ്രായമുള്ളവരെ ഇതിനായി കൂട്ടണം. അതിന് ബിജെപിയുൾപ്പെടെ പരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മാറണം. ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിക്കുന്ന നാണക്കേടുകൾ ആവർത്തിക്കരുത്. അത് സംഘടനയുടെ സുഗമയാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമാണെന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.

എല്ലാറ്റിനും എല്ലാവരും വേണ്ട

ബിജെപിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പുതിയ പ്രവർത്തന പദ്ധതിയനുസരിച്ച് കേരളത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുകയാണ്. ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തകർ ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും കർഷക മോർച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് കർഷകരെ കൂട്ടണമെന്നും പട്ടികജാതി മോർച്ച പ്രവർത്തനത്തിന് അതിന്റെ പ്രവർത്തകരെ മാത്രം കണ്ടെത്തിയും അതതു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഇപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും ബിജെപിയുടെയും ആർഎസ്എസിന്റെയും പ്രവർത്തകർ പൊതുവായി ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇൗ രീതി വ്യാപകമായതോടെ ഓരോ മേഖലയിലും പുതിയ പ്രവർത്തകരെ കിട്ടാതെയായി എന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ

English Summary: How RSS and BJP's Central Leadership try to Change the Face of Kerala BJP