പാവങ്ങളെ സഹായിച്ച ‘റോബിൻ ഹുഡ് അല്ല’; ആ കേസ് തകർത്തു ‘മോൻസൻ കോംപ്ലക്സ്?’

കൊച്ചി∙ വമ്പന്മാരെയും പ്രമുഖരെയും സമ്പന്നരെയും പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു പണം കവർന്നവൻ, ഈ പണം ‘ദാനം’ ചെയ്തവൻ തുടങ്ങിയ ‘പരിവേഷ’ങ്ങളായിരുന്നു വ്യാജ പുരാവസ്തു കേസ് പ്രതി മോൻസന് ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്നത്. സമീപകാലത്തു കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പല കേസുകളിലും പ്രതികളോടു പൊതുസമൂഹം പ്രകടിപ്പിച്ച വെറുപ്പ് ഒരു പരിധിവരെ മോൻസനോടാരും കാണിച്ചില്ല. മോൻസന്റെ ഈ ‘ഇമേജ്’ തന്നെയായിരുന്നു അന്വേഷണ പുരോഗതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി.

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു കേസിലെ പരാതിക്കാരല്ലാതെ മറ്റാരും വലിയതോതിൽ തെളിവു നൽകാൻ തയാറായില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളും മോൻസനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ മൊഴി നൽകിയില്ല. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പുറത്തുവന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയതു മോൻസനല്ല, ദൃശ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഇതിൽ ഒട്ടേറെ വിഐപികളുമുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണു സ്വന്തം ജീവനക്കാരിയുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി വന്നത്. തുടർന്നു റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോക്സോ കേസിൽ പക്ഷേ മോൻസന് അടിതെറ്റി.

ഉന്നതപൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകി നേടിയ പെരുമാറ്റ പരിചയവും പൊലീസിനോടുള്ള ഭയമില്ലായ്മയുമാണു മോൻസനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി. തട്ടിപ്പു കേസിൽ മോൻസനെതിരെ തെളിവുകൾ ചുരുക്കം, തട്ടിയെടുത്തതായി പറയുന്ന 10 കോടി കണ്ടെത്താനും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി അനുവദിച്ചേക്കുമെന്നു പോലും അന്വേഷണ സംഘം ഭയപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലാണു പോക്സോ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മൊഴികൾ പരാതിക്കാരിയായ അമ്മയും മകളും നൽകിയത്. ഇതോടെ കേസന്വേഷണത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു മേൽകൈ കിട്ടി.

ഇതുവരെ 5 തട്ടിപ്പുകേസുകളാണു മോൻസനെതിരെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇതിൽ 2 കേസുകളിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികളിൽ സഹായകരമാവുന്ന തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇനിയുള്ള കേസുകളിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മോൻസനെ തീർത്തും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന പോക്സോ കേസിൽ കൂട്ടുപ്രതികൾ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോയെന്ന വിവരം അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ ഈ കേസിലും മോൻസനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും.

മോൻസൻ കുടുങ്ങിയതെങ്ങനെ?

ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിൽ സാധാരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നുള്ളതാണു മോൻസന്റെ കുടുംബം. ചെറുപ്പത്തിൽ താമസം ചാരമംഗലത്തായിരുന്നു. പിന്നീടു ചേർത്തലയിലേക്കു മാറി. പോളിടെക്നിക് പഠിച്ചതായാണു പ്രദേശവാസികളുടെ അറിവ്. പള്ളിപ്പുറം എൻഎസ്എസ് കോളജ് കവലയിൽ സൗന്ദര്യവർധക ചികിത്സാ കേന്ദ്രം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ പുരാവസ്തു വ്യാപാരവും ആരംഭിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് ഇടുക്കി രാജകുമാരിയിലും താമസിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടു കൊച്ചിയിലെത്തി. പുരാവസ്തുക്കളെന്ന വ്യാജേന കൗതുകവസ്തുക്കൾ കാണിച്ച് ഉന്നത മൂല്യമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയെന്നാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ്.

2021 സെപ്റ്റംബർ 25നാണ് തട്ടിപ്പു കേസിൽ മോൻസൻ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ചേർത്തല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ‌ അടുത്തായിട്ടും അറിയിക്കാതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രഹസ്യമായി എത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. മഫ്തിയിൽ 2 വാഹനങ്ങളിലായി എത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമാണ് മോൻസനെ പിടികൂടിയത്. മോൻസന്റെ മകളുടെ മനസ്സമ്മത ചടങ്ങിന്റെ സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വീട്ടിലേക്കു കടന്നത്. ഇതിനിടെ മോൻസൻ ബഹളം വച്ചു. അംഗരക്ഷകർ ആക്രോശിച്ചു രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ കടന്നുകളഞ്ഞു.

തട്ടിപ്പും പീഡനവും

മോൻസന് എതിരായ തട്ടിപ്പു കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐജി സ്പർജൻ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചി സൈബർ സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉൾപ്പടെ പത്തു പേരെ കൂടി സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി എസ്. ശ്രീജിത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം.

17 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മകളെ മോൻസൻ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന അമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് പോസ്‌കോ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൊച്ചി കലൂരിലെ വീട്ടിൽവച്ച് ബാലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാണു കേസ്. എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

‘റോബിൻ ഹുഡ്’ അല്ല മോൻസൻ

പണക്കാരിൽനിന്നു കവരുന്ന പണം പാവങ്ങൾക്കു നൽകി പ്രശസ്തി നേടിയ സാങ്കൽപിക കഥാപാത്രമാണ് റോബിൻ ഹുഡ്. സമ്പന്നരെ കബളിപ്പിച്ചു തട്ടിയെടുത്ത പണംകൊണ്ടു ചികിത്സാ സഹായവും മറ്റു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയതുകൊണ്ടു മാത്രം മോൻസനു ‘റോബിൻ ഹുഡ് കോംപ്ലക്സു’ണ്ടെന്നു കരുതാനാവില്ലെന്നു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതിക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കു പിടിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതികളോടു പൊതുസമൂഹം പുലർത്തുന്ന വിരോധം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു കേസുകളിലെ പ്രതികളോടു പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നില്ല. സാധാരണക്കാരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും സമ്പത്ത് ഇത്തരക്കാർ തട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണു ജനരോഷം അണപൊട്ടാറുള്ളത്.

മോൻസന്റെ ‘ചാരിറ്റി’ പ്രവർത്തനംതന്നെ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരന്റെ കുറ്റമനോഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു പറയുന്നു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ദൻ ഡോ. സി.ജെ.ജോൺ. സമൂഹത്തിലെ നിലയും വിലയും വർധിപ്പിച്ച് ഉന്നത വ്യക്തികളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണു മോൻസൻ ചെയ്ത ചാരിറ്റികൾ. അതു മനസ്സിന്റെ നന്മയിൽ വിരിഞ്ഞ സഹാനുഭൂതി കാരണമുണ്ടായതല്ല.

മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ ഡോ.സി.ജെ.ജോൺ

ഒരു സമൂഹത്തെ കുറ്റവാളി തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമുഖ സ്വഭാവം (മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ) മോൻസനിൽ കാണാം. പുറംമോടി (സൂപ്പർഫിഷൽ ചാം) കാണിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ വശീകരിക്കുക, എന്നിട്ടു കബളിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ രീതി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം ഭാവപ്പകർച്ച നടത്തി അതിനു സ്വയം പ്രചാരണം നടത്തുന്നവരെ ഇന്നു ധാരാളമായി കാണാം. മോൻസൻ ഇത്തരം ഭാവപ്പകർച്ചകൾ ശരിയായ ലോകത്തുതന്നെ ‘വിജയകരമായി’ നടപ്പാക്കിയതാണ് ഈ കേസിന്റെ പ്രത്യേകത.

മറ്റുള്ളവർക്കു മുന്നിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം നടത്താൻ ഒരു പുരാവസ്തു മ്യൂസിയമെന്ന ആശയം വ്യാജ നിർമിതിയിലൂടെ മോൻസൻ തീർത്തു. അതിലെ സാധാരണ ഉരുപ്പടികൾക്കു കലാപരമായി കൊടുത്ത പരിവേഷമായിരുന്നു തട്ടിപ്പിന്റെ തന്ത്രം. ഒരുൽപന്നത്തിന് ഇല്ലാത്ത ഗുണമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റിങ്–പരസ്യ തന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ കൗശലം വേണം ഒരുൽപന്നത്തിന് അതിനില്ലാത്ത ചരിത്രമുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും എത്ര നിഷ്പ്രയാസമാണ് ഈ പരിവേഷത്തിന്റെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭയിൽ മോൻസൻ വീഴ്ത്തിയതെന്നു കാണണമെന്നും ഡോ സി.ജെ.ജോൺ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

