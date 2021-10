സിനിമാ തിയറ്ററുകൾ ഒക്ടോബർ 25ന് തുറക്കും: സംഘടനകൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ സിനിമാ തിയറ്ററുകൾ ഒക്ടോബർ 25ന് തുറക്കും. സിനിമാ–സാംസ്കാരിക മന്ത്രി സജി ചെറിയാനുമായി സിനിമാ സംഘടനകൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയതായി സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു.



കെട്ടിട നികുതിയിൽ ഇളവ്, തിയറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാത്ത സമയത്തെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ഇളവ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംഘടനകൾ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. മാസങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തിയറ്റർ തുറക്കുന്നത്. കർശനമായ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരിക്കും പ്രദർശനം.

English Summary: Movie theatres to reopen in Kerala from October 25