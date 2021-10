പൂഴിക്കടകൻ വേണ്ട; ജനുസ് വേറെയാ, ഇത് വേറെ ആൾ: കെ.സുധാകരൻ– വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകേസിലെ പ്രതി മോൻസൻ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളോടു ക്ഷുഭിതനായി പ്രതികരിച്ച് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ. ഈ പൂഴിക്കടകൻ ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കരുത്. ഇത് ജനുസ് വേറെയാ. മനസിലായില്ലേ, അന്വേഷിക്കട്ടെ, നടപടി വരട്ടെ, അത് അപ്പോൾ കാണാമെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ഇത് വേറെ ആൾ, ഇത് കെ.സുധാകരനാണ്– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കെപിസിസിയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹി പട്ടിക സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി നൽകി തിരികെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മോൻസൻ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയത്. മോൻസന്റെ അടുത്ത് സുധാകരൻ ചികിൽസ തേടി പോയതു വിവാദമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചുവടു പിടിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോടാണ് സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം. കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ പുനഃസംഘടനയോടു സഹകരിച്ചു. എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കെപിസിസി പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ചു പാർട്ടിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

മോൻസൻ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സിബിഐ അന്വേഷണമടക്കം നേരിടാൻ തയാറാണെന്നു കെ.സുധാകരൻ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു. അഞ്ചോ ആറോ തവണ മോൻസന്റെ വീട്ടില്‍ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോക്ടറെന്ന നിലയ്ക്കു ചികില്‍സയ്ക്കാണു പോയതെന്നുമായിരുന്നു ഇതേപറ്റിയുള്ള സുധാകരന്റെ നേരത്തെയുള്ള വിശദീകരണം. അന്ന് മോൻസനെക്കുറിച്ചു സംശയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റ് ഒരു കാര്യത്തിലും പങ്കില്ല. പണമിടപാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയും തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും സുധാകരൻ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: No ties with Monson Mavunkal says K Sudhakaran