ശബരിപാത ഏറ്റെടുക്കാൻ കെ.റയിൽ; കേന്ദ്ര അനുമതി തേടും

തിരുവനന്തപുരം∙ അങ്കമാലി – എരുമേലി ശബരി റെയില്‍ പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി കെ റെയില്‍. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്ണവുമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച്ചയില്‍ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചു. പദ്ധതി നിര്‍മാണം തുടങ്ങാന്‍ അനുമതി തേടി.

സില്‍വര്‍ലൈന്‍ പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ടും കൂടിക്കാഴ്ച്ചയില്‍ ചര്‍ച്ചയായി. ശബരി റെയില്‍ പദ്ധതിയുടെ റിവേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ റെയില്‍വേ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി വൈകുന്നതുമൂലം നിര്‍മാണത്തുക വന്‍തോതില്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിലെ തടസങ്ങളും തിരിച്ചടിയായി.



English Summary : K Rail to take over Sabari rail project