ന്യൂഡൽഹി∙ സില്‍വര്‍ലൈന്‍ പദ്ധതിക്കു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കുരുക്ക്. കടബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ പ്രായോഗികതയിലും സംശയമുണ്ട്. വിദേശവായ്പയുടെ കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്താന്‍ റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. റെയില്‍വേ മന്ത്രി അടുത്തമാസം വിശദമായ യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ക്കും.

തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ കാസര്‍കോട് വരെ നാലുമണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാന്‍ കഴിയുന്ന സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയില്‍ലൈന്‍ പദ്ധതിക്ക് 63,941 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പദ്ധതിക്ക് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം പ്രാഥമിക അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്തിമ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് കേരളം സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിച്ചെലവ് ഉയരുമെന്നാണു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്‍റെ വിലയിരുത്തല്‍. റെയില്‍വേ ഭൂമി വിട്ടുനല്‍കുന്നതിനും വൈമുഖ്യമുണ്ട്. 33,700 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വഴി എഡിബി അടക്കം രാജ്യാന്തര ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്ന് വായ്പയെടുക്കാനാണ് കേരളം ആലോചിച്ചിരുന്നത്.



എന്നാല്‍ കടബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വിദേശവായ്പയുടെ കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്താന്‍ സംസ്ഥാനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബാധ്യത സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്ണവിനെ അറിയിച്ചു. പദ്ധതിക്ക് അന്തിമ അനുമതി വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ശബരി റെയില്‍ പദ്ധതി കെ റെയില്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കേരളം താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ റിവേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ റെയില്‍വേ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary : Central government says they cannot afford k rail project