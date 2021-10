തൊടുപുഴ∙ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ ഭാഗമായ ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ രണ്ടു ഷട്ടറുകൾ അടച്ചു. ഇന്ന് കൂടിയ റൂൾ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം അനുസരിച്ച് 2, 4 ഷട്ടറുകളാണ് പൂർണമായി അടച്ചത്. നടുവിലെ മൂന്നാമത്തെ ഷട്ടർ 35 സെന്റീമീറ്ററിൽനിന്ന് 40 സെന്‍റീമീറ്ററിലേക്ക് ഉയർത്തി സെക്കൻഡിൽ 40 ക്യുമെക്സ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ പൂർണസംഭരണശേഷി 2,403 അടിയാണ്. കാലവർഷം ശക്തിപ്രാപിച്ചതിനാൽ 19–ാം തീയതി 11 മണിക്ക് ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ മൂന്നു ഷട്ടറുകൾ 35 സെൻറീമീറ്റർ ഉയർത്തി 100 ക്യുമെക്സ് ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഇന്നലെ റെഡ് അലർട്ടിൽ എത്തിയെങ്കിലും ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. ഇന്ന് ജലനിരപ്പ് 2398.20 അടിയും ആകെ സംഭരണശേഷിയുടെ 94.37% ആയതുകൊണ്ടുമാണ് രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ അടച്ചത്. വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തു മഴ കുറഞ്ഞതോടെയാണു പുതിയ തീരുമാനം. പുതിയ റൂൾ കർവ് പ്രകാരം അണക്കെട്ടിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ്.

English Summary: Two Shutters of Cheruthoni dam will close