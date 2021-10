കേരളം മരണക്കണക്ക് പരിഷ്കരിച്ചു; രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 666 മരണം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 16,326 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നലത്തേതിലും 3.4 ശതമാനം പ്രതിദിന കേസുകൾ കൂടുതലാണ് ഇന്ന്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ 666 മരണങ്ങൾ കൂടി കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം 4,53,708. കേരളം കോവിഡ് മരണക്കണക്ക് പരിഷ്കരിച്ചതാണ് രാജ്യത്ത് മരണനിരക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേതിലും ഉയരാൻ കാരണം.

ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 99 മരണത്തിനു പുറമേ മതിയായ രേഖകളില്ലാത്തത് കാരണം സ്ഥിരീകരിക്കാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ 14 വരെയുള്ള 292 മരണങ്ങളും, സുപ്രീംകോടതി വിധിപ്രകാരം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് അപ്പീല്‍ നല്‍കിയ 172 മരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളം ഇന്നലെ മരണക്കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടത്.



1,73,728 പേരാണ് നിലവിൽ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 17,677 പേരു കൂടി സുഖം പ്രാപിച്ചതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 3,35,32,126. 98.16% ആണ് നിലവിലെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്.



