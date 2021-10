ഡൽഹിയിൽ 6 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രതിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി രഞ്ജിത് നഗറിൽ ആറുവയസ്സുകാരി പീഡനത്തിനിരയായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീടിന് സമീപത്തെ ഒരു ലംഗറിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് കുട്ടിയെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. നിലവിൽ പെൺകുട്ടി റാം മനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തംവാർന്നതായി വീട്ടുകാർ കണ്ടെത്തി. ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിരയായെന്ന് മനസ്സിലായത്. പ്രതിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്കൊപ്പം പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നതും ഒരു മാർക്കറ്റിൽനിന്ന് പെൺകുട്ടി പ്രതിയെ പിന്തുടരുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്.

പൊലീസ് കർശന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി വനിതാ കമ്മിഷനും പൊലീസിന് നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: 6-Year-Old Girl Raped In West Delhi; Accused Seen On CCTV