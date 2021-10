തിരുവനന്തപുരം∙ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് നല്‍കിയ കേസില്‍ ഇതുവരെ നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് അനുപമ. പൊലീസില്‍ വിശ്വാസമില്ലെന്നും സര്‍ക്കാരിലാണ് ഇനിയുള്ള പ്രതീക്ഷയെന്നും അനുപമ പറഞ്ഞു.

സമരം ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടിക്ക് എതിരല്ലെന്നും സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പ്രശ്‌നം അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അനുപമ പറഞ്ഞു. തല്‍ക്കാലം സൂചന സമരമാണ്. ബാക്കികാര്യങ്ങള്‍ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. കുഞ്ഞിനെ തിരികെ ലഭിക്കാന്‍ നിയമപോരാട്ടം നടത്തുന്നതിനു പുറമേയാണ് അനുപമ സമരത്തിനിറങ്ങുന്നത്.



ശിശുക്ഷേമ സമിതി ദത്തു നല്‍കിയ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അനുപമ ഇന്ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്‍പില്‍ നിരാഹാര സമരം നടത്തും. രാവിലെ പത്തുമണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെയാണ് സമരം.

