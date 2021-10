നാസിയയുടെ ആരോപണത്തിനു പിന്നിൽ സിപിഎമ്മും അച്ഛനും: അനുപമ

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രസവിച്ച ശേഷം കുട്ടിയെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കു കൈമാറിയത് അനുപമയുടെ അറിവോടെയാണെന്ന അജിത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ നാസിയയുടെ ആരോപണത്തിനു പിന്നിൽ പാർട്ടിയെന്ന് അനുപമ എസ്. ചന്ദ്രൻ. സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയംഗം കൂടിയായ അച്ഛൻ ജയചന്ദ്രനും ഈ നീക്കത്തിനു പിന്നിലുണ്ടെന്ന് അനുപമ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അനുപമ സമ്മതപത്രം നൽകിയത് താനും കണ്ടിരുന്നുവെന്ന നാസിയയുടെ ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അനുപമ. വിവാഹമോചനം നൽകാതിരിക്കാൻ ജയചന്ദ്രൻ നാസിയയ്ക്ക് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നെന്ന് അനുപമയുടെ പങ്കാളി അജിത്തും പറഞ്ഞു.

തനിക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് സിപിഎം സഹായിച്ചില്ലെന്ന് അനുപമ പ്രതികരിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് എത്രമാത്രം സഹായിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് സിപിഎമ്മിന്‍റെ പിന്തുണയ്ക്ക് മറുപടിയായി അനുപമ പറഞ്ഞു. എ.വിജയരാഘവന് പരാതി നൽകുകയും നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ നിരാഹാരസമരം അനുപമ അവസാനിപ്പിച്ചു.

തന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കെയാണ് അജിത്ത് അനുപമയുമായി അടുത്തതെന്നും കുട്ടിയുണ്ടായ ശേഷം, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് വിവാഹമോചനം നേടിയതെന്നും നാസിയ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അനുപമയുടെ അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതു പ്രകാരം, വിവാഹമോചനം തരില്ലെന്ന് പറയാൻ അനുപമയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷമാണ് അനുപമ കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് നൽകിയതെന്നും നാസിയ പറഞ്ഞു. അനുപമ ഗർഭിണിയായിരുന്ന മൂന്നാം മാസം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് അജിത്ത് അനുപമയ്ക്കൊപ്പമാണ് താമസിച്ചത്. അജിത്തും അനുപമയും തമ്മിൽ നിയമപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നാസിയ പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala newborn kidnapping case: Anupama s chandran speaks against the former wife of her partner