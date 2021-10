മാവൂർ (കോഴിക്കോട്)∙ കഴുത്തിൽ ഷാൾ കുരുങ്ങി വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. പെരുവയൽ വെള്ളിപറമ്പ് പൂവം പറമ്പത്ത് ഫയാസ്–ഉമ്മുസൽമ ദമ്പതികളുടെ മകൻ അഹ്‌ലൻ (10) ആണ് മരിച്ചത്. കഴുത്തിൽ ഷാൾ കുരുങ്ങി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ജെ.ഡി.റ്റി ഇസ്‌ലാം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്. സഹോദരി: അലീന ഫാത്തിമ.



English Summary: Boy dies after shawl tightened around neck in Kozhikode