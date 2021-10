‘മുതിർന്ന കലാകാരി; അർഹമായ ബഹുമാനം ലഭിക്കണം’: സുധയെ പിന്തുണച്ച് കങ്കണ

ന്യൂഡൽഹി∙ വിമാനത്താവളത്തിലെ പരിശോധനയ്ക്കു കൃത്രിമക്കാൽ ഊരിമാറ്റേണ്ടി വരുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിഡിയോ പങ്കുവച്ച നടിയും നർത്തകിയുമായ സുധാ ചന്ദ്രനു പിന്തുണയുമായി ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റനൗട്ട്.

‘സുധാ ചന്ദ്രൻ ഒരു മുതിർന്ന കലാകാരിയാണ്. മികച്ച നർത്തകിയും നടിയുമാണ്. കാൽ നഷ്‌ടപ്പെട്ടിട്ടും അവർ നൃത്തരംഗത്ത് വലിയ ഉയരങ്ങൾ നേടി. അവർക്ക് അർഹമായ ബഹുമാനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.’– കങ്കണ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.



കൃത്രിമക്കാൽ ഊരുന്നതു വേദനാജനകമാണെന്നും തന്നെപ്പോലുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഇത്തരം പരിശോധനകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം കാർഡ് നൽകണമെന്നും സുധാ ചന്ദ്രൻ വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

ഈ വിഡിയോ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരും പങ്കുവച്ചു. വിഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനു പിന്നാലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കേന്ദ്ര വ്യവസായ സുരക്ഷാ സേന (സിഐഎസ്എഫ്) ക്ഷമാപണം നടത്തി.

