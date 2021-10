‘കേന്ദ്ര പ്രചാരണം 100 കോടി പേർക്ക് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കിയ മട്ടിൽ, അസത്യം’

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബിജെപി സർക്കാർ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ നിരത്തി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അധീർ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി.



100 കോടി ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്തതിനു മേൽനോട്ടം വഹിച്ചതായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രചാരണം കേട്ടാൽ 100 കോടി ആളുകൾക്കു വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കിയതായി തോന്നുമെന്നും ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസ് കക്ഷിനേതാവുകൂടിയായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘100 കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ 100 സ്ഥലങ്ങളിൽ ദീപം തെളിയിച്ചു. 100 കോടി ആളുകൾക്കു വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്തെന്ന മട്ടിലുള്ള സന്ദേശമാണു പ്രധാനമന്ത്രി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതു സത്യമല്ല’– ഫെയ്സ്ബുക് കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

139 കോടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ എന്നും ഇതിൽ 106 കോടി ആളുകൾ പ്രായപൂർത്തി ആയവരാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 29 കോടി ആളുകൾക്കു മാത്രമാണു 2 ഡോസ് വാക്സീനും വിതരണം ചെയ്യാനായതെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇത് ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 21 ശതമാനം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബംഗാൾ ജനതയ്ക്കു കോവിഡ് വാക്സീൻ സൗജന്യമായി നൽകുന്നതു സംസ്ഥാന സർക്കാരാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ പ്രസ്താവനയെയും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

‘ഇങ്ങനെതന്നെയാണു കേന്ദ്ര സർക്കാരും പറയുന്നതെന്നും, ഇത്രയും പണം സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ എവിടെനിന്നു വന്നെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ, പാചക വാതകം എന്നിവയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക നികുതിയിൽനിന്നാണു സർക്കാർ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

English Summary: Modi govt trying to confuse people with 100 crore doses figure: Adhir Chowdhury