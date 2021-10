തമിഴ്നാട്ടിൽ തിയറ്ററുകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി; ഓഫിസിൽ 100% ഹാജർ നിർബന്ധം

ചെന്നൈ ∙ നവംബർ 1 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ തിയറ്ററുകളിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലേക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കാൻ തമിഴ്നാടിന്റെ തീരുമാനം. കടകൾക്കും ഹോട്ടലുകൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രവർത്തന സമയ നിയന്ത്രണം നീക്കി. എല്ലാ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്കും അനുമതി നൽകി.

കേരളം ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എസി ബസ് സർവീസും പുനരാരംഭിക്കും. ഓഫിസുകളിൽ 100 ശതമാനം ഹാജറും ഇനി നിർബന്ധം. 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾ നവംബർ 1നു തുടങ്ങുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ അറിയിച്ചു. ഇളവുകൾ നിരീക്ഷിച്ചശേഷം, നവംബർ 15നു വീണ്ടും സർക്കാർ യോഗം ചേർന്നു സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തും.

