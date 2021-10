ചണ്ഡിഗഡ്∙ പഞ്ചാബ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരിന്ദർ സിങ്ങിന്റെ സുഹൃത്തായ പാക്കിസ്ഥാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തക അറൂസ ആലമിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നവ്‌ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിന്റെ ഭാര്യയും മുൻ എംഎൽഎയുമായ നവ്‌ജ്യോത് കൗർ. അമരിന്ദർ സിങ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അറൂസ ആലം പഞ്ചാബ് ഡിജിപിയെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് നവജ്യോത് കൗർ ആരോപിച്ചു.

‘അറൂസയുടെ മകൻ റോഷന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പഞ്ചാബ് പൊലീസിൽ ഒരു നിയമനം പോലും നടന്നിട്ടില്ല. കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങിച്ച എല്ലാ പണവും അവർ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കുറച്ചു പണം റോഷൻ അമരിന്ദറിനും നൽകി. ഇതുപയോഗിച്ചാണ് അമരിന്ദർ അറൂസയ്ക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. – നവ്‌ജ്യോത് കൗർ പറഞ്ഞു.

അറൂസയ്ക്ക് പാക്ക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പഞ്ചാബ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്ജിന്ദർ സിങ് രൺധാവ വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രൂക്ഷവിമർശനവുമായി നവ്‌ജ്യോത് കൗർ രംഗത്തെത്തിയത്.

അതേസമയം, അമരിന്ദറിന്റെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവ് രവീൺ തുക്രൽ, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായി അറൂസ ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചു. എന്നാൽ ഇതു പഴയ ചിത്രമാണെന്നും താൻ ഒരിക്കലും അറൂസയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും രൺധാവ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു രാജ്യാന്തര വിഷയമാണ്. സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഒന്നല്ല. അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും രൺധാവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary: Navjot Singh Sidhu's wife attacks Amarinder Singh, says Aroosa Alam acted as Punjab DGP in his regime