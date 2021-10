എംബിബിഎസ് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തും മോൻസൻ പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു; വായ്പ തട്ടിപ്പും

കോഴിക്കോട്∙ വ്യാജ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകാരൻ മോൻസൻ മാവുങ്കലിന്റെ വീട്ടിൽ പീഡനത്തിന് ഇരയായെന്ന പരാതിയുമായി കൂടുതൽ കുട്ടികൾ. എംബിബിഎസ് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പീഡനത്തിനിരയാക്കിയെന്നാണു പരാതി ഉയരുന്നത്. ഇവരിൽ ചിലരെക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുപ്പിച്ച ശേഷം ആ തുക മോൻസൻ തട്ടിയെടുത്തെന്നും പരാതിയുണ്ട്. എന്നാൽ നാണക്കേടു ഭയന്നു പരാതിപ്പെടാൻ ഇവർ തയാറാകാത്തതാണു മോൻസനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ തിരിച്ചടിയാകുന്നത്.

ഇതിനിടെ മോൻസൻ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകളെയും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണു പരാതിക്കാർ. xtra judicial confession എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചാനലിലൂടെ ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പരാതിക്കാർ പറയുന്നു.



വാഗ്ദാനം ഉപരിപഠനം, ലക്ഷ്യം ചൂഷണം

തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എംബിബിഎസ് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്താണു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ മോൻസൻ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നാണു വിവരം. മോൻസന്റെ ജീവനക്കാരിയുടെ മകളെ ഉപദ്രവിച്ചതും ഉപരിപഠനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ്. പെൺകുട്ടിയെ കലൂരിലെ വീട്ടിലും കൊച്ചിയിലെ മറ്റൊരു വീട്ടിലും വച്ചാണ് ഉപദ്രവിച്ചത്. മോൻസന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നു താമസിപ്പിച്ച് ഒരു മാസത്തിലേറെയുണ്ടായ പീഡനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാകുകയും പിന്നീട് ഗർഭഛിദ്രം നടത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. മറ്റ് 6 പെൺകുട്ടികൾ കൂടി ഇതേ രീതിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായെന്നാണു വിവരം പുറത്തു വരുന്നത്.

മോൻസൻ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ. ചിത്രം: മനോരമ

തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്താണു മോൻസൻ വരുതിയിലാക്കിയത്. ഈ പെൺകുട്ടിക്കു തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശനം തരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. എന്നാൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ പേരിൽ പിന്നീട് മോൻസന് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ബാങ്ക് വഴി വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ തരപ്പെടുത്തി. 13 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി പറയുന്നു. ഇതേ തുടർന്നു കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പെൺകുട്ടി പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. സമാന സാഹചര്യത്തിലാണു മറ്റു പെൺകുട്ടികളെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായാണു വിവരം.



ജീവനക്കാരിയുടെ മകളെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ എറണാകുളം നോർത്ത് പൊലീസ് മോൻസനെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടിയെ മോൻസന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിവര ശേഖരണം നടത്തി.

നടന്നിരുന്നതു പെൺവാണിഭം

മോൻസന്റെ കലൂരിലെ വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്നിരുന്നതു പെൺവാണിഭമാണെന്ന വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. മസാജ് കേന്ദ്രം, സൗന്ദര്യ ചികിത്സ എന്ന പേരിലെല്ലാം പെൺവാണിഭം ആയിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നതെന്നുമാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരും സിനിമ–സീരിയൽ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും മോൻസന്റെ മസാജിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നിരുന്നു. മോൻസന്റെ വീട്ടിലെ മസാജിങ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഒളി ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വീട്ടിലെത്തുന്നവരെ പിന്നീട് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നതരായ പലരെയും മോൻസൻ ഇത്തരത്തിൽ കുടുക്കിയതായാണു വിവരം.

മോൻസന്റെ വീട്. ചിത്രം: മനോരമ

വെളിപ്പെടുത്തലുമായി യുട്യൂബ് ചാനൽ, ഇളകിമറിയുമോ കേരള രാഷ്ട്രീയം?

മോൻസൻ മാവുങ്കൽ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്ന യു ട്യൂബ് ചാനലുമായി പരാതിക്കാർ. ചാനൽ പുറത്തു വരുന്നതോടെ ഇതുവരെ പുറം ലോകം അറിയാത്ത കൂടുതൽ മോൻസൻ കഥകൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണു പരാതിക്കാർ പറയുന്നു. xtra judicial confession എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന യുട്യൂബ് ചാനലിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുണ്ടാകുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

മോൻസന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന റെയ്‌ഡ്‌. ചിത്രം: മനോരമ

10 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു മുന്നിൽ പരാതിയുമായെത്തിയവരാണു യുട്യൂബ് ചാനലുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. മോൻസനെ കുടുക്കാൻ ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വിഡിയോകൾ, മോൻസനുമായി അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്നവരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ, മോൻസന്റെ തട്ടിപ്പ് ഇടപാടുകളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തു വിടുമെന്നാണു പരാതിക്കാർ പറയുന്നത്. മോൻസന്റെ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയാവുന്ന, മോൻസനോടൊപ്പം 12 വർഷം ജോലി ചെയ്ത ഡ്രൈവർ അജി നെട്ടൂരിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ആദ്യം പുറത്തു വിടുന്നത്. തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയായവരും ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടവരും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തു വരുമെന്നാണു വിവരം. ചില ഉന്നതർക്കെതിരായ തെളിവുകളും ചാനലിലൂടെ പുറത്തു വിടുമെന്നും പരാതിക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



മോൻസൻ കുടുങ്ങിയതെങ്ങനെ?

ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിൽ സാധാരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽനിന്നുള്ളതാണു മോൻസന്റെ കുടുംബം. ചെറുപ്പത്തിൽ താമസം ചാരമംഗലത്തായിരുന്നു. പിന്നീടു ചേർത്തലയിലേക്കു മാറി. പോളിടെക്നിക് പഠിച്ചതായാണു പ്രദേശവാസികളുടെ അറിവ്. പള്ളിപ്പുറം എൻഎസ്എസ് കോളജ് കവലയിൽ സൗന്ദര്യവർധക ചികിത്സാ കേന്ദ്രം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ പുരാവസ്തു വ്യാപാരവും ആരംഭിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് ഇടുക്കി രാജകുമാരിയിലും താമസിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടു കൊച്ചിയിലെത്തി. പുരാവസ്തുക്കളെന്ന വ്യാജേന കൗതുകവസ്തുക്കൾ കാണിച്ച് ഉന്നത മൂല്യമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ച് കോടികൾ തട്ടിയെന്നാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ്.

മോൻസന്റെ വ്യാജ പുരാവസ്‌തു ശേഖരം.

2021 സെപ്റ്റംബർ 25നാണ് തട്ടിപ്പു കേസിൽ മോൻസൻ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ചേർത്തല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ‌ അടുത്തായിട്ടും അറിയിക്കാതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രഹസ്യമായി എത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. മഫ്തിയിൽ 2 വാഹനങ്ങളിലായി എത്തിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമാണ് മോൻസനെ പിടികൂടിയത്. മോൻസന്റെ മകളുടെ മനസ്സമ്മത ചടങ്ങിന്റെ സ്വീകരണം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വീട്ടിലേക്കു കടന്നത്. ഇതിനിടെ മോൻസൻ ബഹളം വച്ചു. അംഗരക്ഷകർ ആക്രോശിച്ചു രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ കടന്നുകളഞ്ഞു.



തട്ടിപ്പും പീഡനവും

മോൻസന് എതിരായ തട്ടിപ്പു കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐജി സ്പർജൻ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചി സൈബർ സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉൾപ്പടെ പത്തു പേരെ കൂടി സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി എസ്. ശ്രീജിത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം.

17 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മകളെ മോൻസൻ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന അമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് പോസ്‌കോ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൊച്ചി കലൂരിലെ വീട്ടിൽവച്ച് ബാലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാണു കേസ്. എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.



English Summary: YouTube Channel to Expose More Sexual Abuse Revelations Levelled against Monson Mavunkal