തടി ലോറി ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു; രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക്

പത്തനംതിട്ട∙ മൈലപ്രയിൽ തടി ലോറി ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു. രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ഉതിമൂട് മാമ്പാറ സ്വദേശി ഷൈജു (40) ആണ് മരിച്ചത്. ഓട്ടോറിക്ഷയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉതിമൂട് കോയിക്കോട്ട് രാജേഷ് (40), ലോറിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന കുമ്പഴ തറയില്‍ വീട്ടില്‍ ജയന്‍ (35) എന്നിവർക്ക് പരുക്കേറ്റു.



പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ഏറെ ശ്രമപ്പെട്ടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ പുറത്തെടുത്തത്. രഞ്‌ജു ആണ് മരിച്ച ഷൈജുവിന്റെ ഭാര്യ. മക്കള്‍: ദേവു, അച്ചു.

