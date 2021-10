‘ചാക്കോ സ്റ്റൈലി’നെതിരെ എൻസിപിയിൽ പ്രതിഷേധം പുകയുന്നു; ഭരണം ഭരണഘടനയില്ലാതെ

കൊച്ചി ∙ എൻസിപി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ ‘ചാക്കോ സ്റ്റൈലി’നെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു. വലിയ പാർട്ടിയല്ലെങ്കിലും 3 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മുടങ്ങാതെ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന പാർട്ടി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലേതുപോലെ നോമിനേഷൻ രീതിയിലേക്കു മാറി. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മുകളിലൂടെ പുതിയ ആളുകളെ ഭാരവാഹിത്വത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണു വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനു കാരണമായിരിക്കുന്നത്.

പാർട്ടി നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി. ജെ. കുഞ്ഞുമോൻ പാർട്ടി വിടാനുണ്ടായ കാരണവും ഇതുതന്നെ. ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി വിടാനുള്ള ആലോചനയിലാണ്. കോൺഗ്രസിൽനിന്നു രാജിവച്ച് പുറത്തുവന്ന ചാക്കോയെ എൻസിപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളേ ആയുള്ളു. ചാക്കോയ്ക്കൊപ്പം ഒട്ടേറെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എൻസിപിയിൽ എത്തുമെന്നും പാർട്ടി ശക്തമാകുമെന്നും എൻസിപി പ്രവർത്തകർ കരുതിയെങ്കിലും കാര്യമായി ആരും എത്തുകയുണ്ടായില്ല. എത്തിയവർക്കെല്ലാം എൻസിപിയിൽ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ എൻസിപിയിലെ പഴയ നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കി.

∙ 11 ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെ നീക്കി

കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, ആലപ്പുഴ ഒഴികെ പാർട്ടിയുടെ 11 ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരെയും മാറ്റി പി. സി. ചാക്കോ വരവറിയിച്ചു. സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ചുമതലയേറ്റവരാണ് ഇവരെന്നതു മാത്രമല്ല, ഇൗ ഡിസംബറിൽ പാർട്ടിയിൽ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണു തിരക്കിട്ട മാറ്റം. പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ് ഉടനെതന്നെ കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റി. മാസങ്ങൾക്കകം അയാളെ മാറ്റി മറ്റൊരാളെ പ്രസിഡന്റാക്കി. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ ടി. പി. പീതാംബരൻ , മന്ത്രി എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ എന്നിവരെ അനുകൂലിക്കുന്ന നേതാക്കളും ഇപ്പോൾ നിശബ്ദരാണ്. പാർട്ടിയുടെ ശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ നേതാവിനു പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയം അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയരും എന്നതിനാലാണ് നിശബ്ദത.

∙ ഭരണഘടനയൊന്നും വേണ്ട

എൻസിപി ഭരണഘടന അനുസരിച്ചു പാർട്ടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നയാൾ ഏതെങ്കിലും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധിയാവണം. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ എണ്ണം 41 ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ ആളെ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളു. ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ 60 പേരോളം ഉണ്ട്. സെക്രട്ടറിമാരെന്നൊരു തസ്തിക എൻസിപിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് 6 പേരുണ്ട്. ഏക വൈസ് പ്രസിഡന്റുള്ള പാർട്ടിയിൽ 3 വൈസ് പ്രസിഡന്റായി.

പാർട്ടി ഭരണഘടനക്കെതിരെയുള്ള ചാക്കോയുടെ പോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്തു ചേർന്ന പഠന ശിബിരത്തിൽ ടി.പി. പീതാംബരൻ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ‘ സംസ്ഥാനത്തു കോൺഗ്രസിന്റെ തകർച്ച സ്വപ്നം കാണുന്ന പാർട്ടി, കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്നതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം.

∙ മന്ത്രി ഒാഫിസിലും നിയന്ത്രണം

പാർട്ടി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയ പോലെ തന്റെ വിശ്വസ്തരായ രണ്ടുപേരെ മന്ത്രി എ. കെ. ശശീന്ദ്രന്റെ സ്റ്റാഫിൽ നിയമിച്ചു ചാക്കോ അവിടെയും പിടിമുറുക്കി. ഇവരിലൂടെ മന്ത്രിയുടെ ഒാഫിസിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പുതിയ പ്രസിഡന്റും പ്രവർത്തന രീതിയും വന്നതോടെ പാർട്ടിയിലെ ചേരിതിരിവും ശക്തമായി.

∙ ചാക്കോ ഗ്രൂപ്പ്

മുൻപ് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെയും എ. കെ. ശശീന്ദ്രന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എൻസിപിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീടതു ടി.പി. പീതാംബരൻ, ശശീന്ദ്രൻ അനുകൂലികളുടേതായി. അതെല്ലാം പാർട്ടി പ്രസിഡന്റു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലോ, പാർട്ടിയുടെ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ മാത്രം രൂപപ്പെട്ടിരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. ചാക്കോ സ്റ്റൈൽ നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളും ഒന്നായി. ഇപ്പോൾ ചാക്കോ ഗ്രൂപ്പും എതിർ ഗ്രൂപ്പും എന്നമട്ടിലാണ് എൻസിപിയിൽ കാര്യങ്ങൾ.

