കോഴിക്കോട്∙ ഭാവിയിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും 20 ശതമാനം വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീർ എംപി. യൂത്ത് ലീഗിൽ ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഒരു വർഷം മുൻപ് ആരംഭിച്ചതാണ്.അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മിറ്റിയിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം നടപ്പാക്കാനാകാതെ പോയത്.

ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പിൽ 80:20 അനുപാതം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ രണ്ടു മാസത്തിനു ശേഷം അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള നടപടി മാത്രമാണെണ് ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: Will impliment 20 percent reservation for women in future in IUML, says ET