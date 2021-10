പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 29നു ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചേക്കും

ചെന്നൈ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ മാസം 29ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചേക്കും. ഒക്ടോബർ 30, 31 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ജി20 ഉച്ചകോടിക്കായി മോദി 28നു വൈകിട്ടു റോമിലേക്കു തിരിക്കാനിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹം മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിക്കുമെന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നത്.



ജി20 ഉച്ചകോടിക്കുശേഷം നവംബർ ഒന്നിനു സ്കോട്‌ലൻഡിൽ സിഒപി 26 ഉച്ചകോടിയിലും മോദി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്നുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളായിരിക്കും ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ചയാകുക. ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസനൊപ്പം സുപ്രധാന പരിപാടികളിൽ മോദിയും പങ്കെടുക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.

