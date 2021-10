തിരുവനന്തപുരം∙ അനുപമയുടെ കുഞ്ഞിനെ അനധികൃതമായി ദത്ത് നല്‍കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞിന്‍റെ ജനന റജിസ്റ്റര്‍ രേഖകള്‍ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കാട്ടാക്കടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെയും പഞ്ചായത്തിലെയും രേഖകള്‍ ശേഖരിച്ചു.

അതിനിടെ പൊലീസിനെതിരെ അനുപമ രംഗത്തെത്തി. ഏപ്രിലില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് അനുപമ പറഞ്ഞു. ‘ഏപ്രിൽ 15ന് എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആദ്യം പരാതി നൽകിയത്. അതിനുശേഷം ഏപ്രിൽ 19നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് പരാതികൊടുത്തത്. ഒരു തവണ മൊഴിയെടുക്കാൻ വിളിച്ചതല്ലാതെ മറ്റു നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.

ഇപ്പോൾ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബറിൽ പുതിയ ഡിജിപിക്ക് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇതിനുമുൻപ് പൊലീസിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മുൻ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കും നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനാണ് തെറ്റുകാരിയെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് കുഞ്ഞ് എവിടെയെന്ന് പൊലീസിന് അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നു. അതുപോലും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല.’ -അനുപമ പറഞ്ഞു.

അനുപമയുടെ പരാതി കൈകാര്യം ചെയ്തതില്‍ പൊലീസിന് വീഴ്ചയില്ലെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ ഡിജിപിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ‘അനുപമയുടെ ആദ്യ പരാതിയില്‍ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അച്ഛന്‍ ഒപ്പുവപ്പിച്ച രേഖകള്‍ തിരികെ കിട്ടണം എന്നായിരുന്നു ആദ്യ പരാതി.’– റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. നിയമോപദേശപ്രകാരമായിരുന്നു പൊലീസ് നടപടിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.



English Summary: Anupama against police and her father