കൽപറ്റയിൽ പുഴയിൽ വീണു കാണാതായ 2 വയസ്സുകാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

കല്‍പറ്റ ∙ മുട്ടില്‍ പുഴങ്കുനിയില്‍ മലക്കാട് പുഴയില്‍ വീണു കാണാതായ രണ്ടരവയസ്സുകാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കല്‍പറ്റ മാനിവയല്‍ തട്ടാരകത്തൊടി ഷിജു- ധന്യ ദമ്പതികളുടെ മകള്‍ ശിവപാര്‍വണയുടെ മൃതദേഹമാണു കണ്ടത്തിയത്.

ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടി, പുഴയില്‍ വീണുവെന്ന സംശയത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഇന്നലെ മുതല്‍ തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കുട്ടിയെ കാണാതായ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒന്നരകിലോമീറ്റര്‍ മാറിയാണ് അല്‍പം മുന്‍പ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ശിവപാര്‍വണയുടെ കാല്‍പാടുകള്‍ പുഴയോരത്തെ ചെളിയില്‍ പതിഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Body of 2 year old girl recovered from river at Wayanand