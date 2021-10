തിരുവനന്തപുരം∙ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയില്‍ തര്‍ക്കം തുടരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ കരട് തയാറാക്കാന്‍ സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അടുത്തമാസം ചേരും.

രാഷ്ട്രീയ അടവുനയം മാറുമോയെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പറയാനാവില്ലെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയില്‍ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യച്ചൂരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary: CPM in dilemma over alliance with Congress