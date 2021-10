ഷാറുഖ് ഖാൻ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നാൽ ലഹരിവസ്തു പഞ്ചസാരയാകും: മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി

മുംബൈ∙ ബോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരം ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ പ്രതിയായ ലഹരിപ്പാർട്ടി കേസിൽ ബിജെപിയെ പരിഹസിച്ച് എൻസിപി നേതാവും മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിയുമായ ഛഗൻ ബുജ്ബാൽ.



ഷാറുഖ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നാൽ ലഹരി‌വസ്തു പഞ്ചസാരത്തരികൾ ആകുന്നതു കാണാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമ്ത പരിഷത്– എൻസിപി എന്നിവർ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗത്തിലെ പ്രസംഗത്തിനിടെയാണു പരാമർശം.

പിന്നാക്കജാതി സംവരണം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയിരുന്നെന്നും ഇതിനെതിരെ ബിജെപിയാണു കോടതിയിയെ സമീപിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പിന്നാക്ക വിഭാഗ സംവരണത്തിൽ ബിജെപിയുടെ നിലപാട് എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

English Summary: Drugs Will Become Sugar Powder If Shah Rukh Khan Joins BJP: Maharashtra Minister