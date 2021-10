100 കോടി വാക്സിനേഷന് പിന്നിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ പ്രയത്നം: നന്ദിയറിയിച്ച് മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ 140 കോടി ജനങ്ങളുള്ള രാജ്യത്ത് 100 കോടി ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്തതിന് പിന്നിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അവരുടെ പ്രയത്നവുമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വാക്സിനേഷനിൽ പുതുചരിത്രമെഴുതിയ രാജ്യം ആവേശത്തോടെ മുന്നേറുകയാണെന്നും പ്രതിമാസ റോഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ 100 കോടി വാക്സീൻ ഡോസ് എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടത്. സൗജന്യ വാക്സീൻ വിതരണ പ്രക്രിയ ഇത്രയും വലിയ വിജയമാക്കി തീർത്ത ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.’-പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മലയാളിയും സ്ത്രീ അവകാശപ്പോരാളിയുമായ ലക്ഷ്മി എന്‍ മേനോനെ പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. ലിംഗവിവേചനം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ യുഎന്നില്‍ ലക്ഷ്മി മേനോന്‍ നടത്തിയ ഇടപെടലുകള്‍ മോദി പരാമര്‍ശിച്ചു. സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്‍റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബര്‍ 31 ദേശീയ െഎക്യദിനമായി ആചരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: PM Modi Thanks "Lakhs Of Health Workers" For 100 Crore Vaccine Milestone