ജമ്മുവിൽ മെട്രോ, എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ; ഉറപ്പുമായി അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി∙ ജമ്മു നഗരത്തെ മെട്രോ സർവീസിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തിനുളളിൽ ജമ്മുവിലും ശ്രീനഗറിലും മെട്രോ സർവീസ് ആരംഭിക്കും. ജമ്മുവിലെ ഭഗവതി നഗറിൽ നടത്തിയ പൊതു യോഗത്തിലാണു കശ്മീർ ജനതയ്ക്ക് അമിത് ഷായുടെ വാഗ്ദാനം.



കശ്മീർ സന്ദർശനത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസം നടത്തിയ പൊതുയോഗത്തിൽ, ജമ്മു വിമാനത്താവളം വികസിപ്പിക്കുമെന്നും കശ്മീരിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ‘ജമ്മു കശ്മീരിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ശ്യാമ പ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെയും നാടാണു കശ്മീർ. ഇവിടത്തെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല’– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

‘12,000 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ കശ്മീരിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2022 അവസാനത്തോടെ ഇത് 51,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കശ്മീരിന്റെ വികസനത്തിനായി യുവാക്കൾ കൂടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ ഭീകരവാദികളുടെ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും പരാജയപ്പെടുത്താനാകും. ഭീകരവാദത്തെ പൂർണമായി തുടച്ചുനീക്കുക എന്നതാണു സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നതു തടയും’– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

English Summary: Jammu to Get Metro, Helicopter Services with Expanded Airport: Amit Shah Pledges at Rally