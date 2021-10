ഇതരമതത്തിലെ പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിച്ചു; യുവാവിനെ കൊന്ന് കുളത്തിൽ തള്ളി

ബെംഗളൂരു∙ ഇതരമതത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ യുവാവിനെ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി. കർണാടകയിലെ ബാലഗനുർ ഗ്രാമത്തിലെ സിന്ദ്ഗി താലൂക്കിലാണ് സംഭവം. 34കാരനായ രവിയുടെ മൃതദേഹം ഗ്രാമത്തിലെ കുളത്തിൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവനെയും സഹോദരനെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവർ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കുളത്തിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയതെന്ന് വിജയപുര എസ്‌പി എച്ച്.ഡി.ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.

24കാരിയായ പെൺകുട്ടിയുമായി കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി രവി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും ബന്ധത്തെ എതിർത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം, രവിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച ബാലഗനൂരിൽ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയ രവി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയില്ല. തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ സമീപത്തെ പറമ്പിൽനിന്ന് ഇയാളുടെ ചെരിപ്പുകളും വസ്ത്രങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. രവിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു.

തന്റെ കാമുകന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നും വീട്ടുകാർ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ കർണാടകയിലെ വിജയപുരയിലെ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് പെൺകുട്ടി വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ പെൺകുട്ടിയെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് സുരക്ഷിതയാക്കി. അപ്പോഴേക്കും യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.



English Summary: Man Killed Over Interfaith Affair In Karnataka, Body Found In Pond