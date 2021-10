ഇത് അവസാന അവസരം; പഞ്ചാബ് യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തണം: സിദ്ദു

ന്യൂഡൽഹി∙ പഞ്ചാബ് ജനതയുടെ ഭാവി പുരോഗതി മുന്നിൽക്കണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ യഥാർഥ വിഷയങ്ങളിലേക്കു ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദു. യഥാർഥ വിഷയങ്ങൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകാൻ താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സിദ്ദു ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. കോൺഗ്രസ് വിട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരിന്ദർ സിങ്ങും പാക്കിസ്ഥാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തക അരൂസ ആലവും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സൗഹൃദത്തെച്ചൊല്ലി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും അമരിന്ദറും വാക്ക്പോരു തുടരുന്നതിനിടെയാണു സിദ്ദുവിന്റെ പരാമർശം.

‘യഥാർ‌ഥ വിഷയങ്ങളിലേക്കു പഞ്ചാബ് മടങ്ങിയെത്തേണ്ട സമയമാണിത്. പഞ്ചാബിലെ സാമ്പത്തിക അരക്ഷിതാവസ്ഥ നാം എങ്ങനെ മറികടക്കും? യഥാർഥ വിഷയങ്ങൾ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല.’– സിദ്ദു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, ഹരീഷ് റാവത്ത് എന്നിവരുമായി ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇതുവരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്ത 18 വിഷയങ്ങൾ സിദ്ദു ഉയർത്തിയിരുന്നു.

ഈ വിഷയങ്ങളിൽ അടിയന്തര നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാനം വീണ്ടും അഭിവൃദ്ധിയിലെത്തുകയുള്ളെന്നും അദ്ദേഹം മുൻപു ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപു വിഷയങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നതു കോൺഗ്രസിന്റെ അവസാന അവസരമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടാക്കാട്ടിയിരുന്നു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 13 വിഷയങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പഞ്ചാബ് മോഡൽ പ്രകടന പത്രിക മുന്നോട്ടുവയ്ക്കണമെന്നാണു സിദ്ദുവിന്റെ ആവശ്യം.



English Summary: "Punjab Must Come Back To Real Issues", Navjot Sidhu Says "Last Chance"