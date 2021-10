‘ലഹരിക്കേസ് അട്ടിമറിച്ചേക്കും; പ്രഭാകറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ അന്വേഷണം വേണം’

ന്യൂഡൽഹി∙ ബോളിവുഡ് താരം ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെട്ട ലഹരിവിരുന്ന് കേസിൽ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയെ (എൻസിബി) കടന്നാക്രമിച്ച് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. കേസിൽ സാക്ഷിയെന്ന് എൻസിബി സ്ഥിരീകരിച്ച ആളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെ താറടിച്ചു കാണിക്കാനാണു കേസെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ആര്യൻ ഖാനോടൊപ്പമുള്ള സെൽഫിയിലൂടെ വൈറലായ സ്വകാര്യ കുറ്റാന്വേഷകൻ കെ.പി.ഗോസവിയുടെ ബോഡിഗാർഡ് എന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന പ്രഭാകർ സെയിൽ കേസിലെ സാക്ഷിയാണ്. ഗോസവിയും സാം ഡിസൂസ എന്ന ആളും തമ്മിലുള്ള 18 കോടി രൂപയുടെ ഒത്തുതീർപ്പ് ഇടപാടിനു സാക്ഷിയായതായി ഇയാൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ 8 കോടി എൻസിബി തലവൻ സമീർ‌ വാങ്കഡെയ്ക്കു നൽകാനാണെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു.

എൻസിബി ഓഫിസിനുള്ളിൽ ആര്യൻ ഖാനൊപ്പം ഗോസവി ഫോണുമായി ഇരിക്കുന്ന 12 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോയും റാവുത്ത് പങ്കുവച്ചു. ഗോസവിയും സാം ഡിസൂസയും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം താൻ കേട്ടെന്നു പ്രഭാകർ‌ സെയിൽ നേരത്തെ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു. കേസ് ഒതുക്കിത്തീർപ്പാക്കാൻ 25 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെടാനും 18 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഡീൽ ഉറപ്പിക്കണമെന്നും ഗോസവി ഡിസൂസയോടു പറയുന്നതു കേട്ടതായാണ് അവകാശവാദം. ഇതിൽ 8 കോടി രൂപ സമീർ വാങ്കഡെയ്ക്കാണെന്നു പറയുന്നതു കേട്ടതായും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

ഗോസവിയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് പണം അടങ്ങിയ 2 ബാഗുകൾ വാങ്ങി സാം ഡിസൂസയ്ക്കു കൈമാറിയതായും സെയിൽ പറഞ്ഞു. ആര്യൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെട്ട കേസിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരും ബിജെപിയും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ ഭിന്നിപ്പു നിലനിൽക്കുകയാണ്. ദസറ ദിനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ പിടികൂടിയ 3000 കോടി രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളെപ്പറ്റി മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപി ഒട്ടേറെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അടുത്ത മാസം മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ 2 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.



