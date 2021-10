മധ്യപ്രദേശിൽ 6 പേർക്ക് എവൈ.4 വകഭേദം; കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ അധികൃതർക്ക് ആശങ്ക

ന്യൂഡൽഹി ∙ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ ജില്ലയിൽ 2 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ച 6 പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് എവൈ.4 വകഭേദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരുടെ സാംപിളുകൾ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഡൽഹിയിലെ നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോളിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നതായാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് എവൈ.4 വകഭേദം കണ്ടെത്തുന്നതെന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ ബി.എസ്.സത്യ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കിടെ ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട 50 പേർ പൂർണ ആരോഗ്യവാൻമാരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതിയ വകഭേദത്തിന്റെ തീവ്രതയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

English Summary: 6 Fully Vaccinated Persons Found Infected with AY.4 Variant of Coronavirus in Madhya Pradesh