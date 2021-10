കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ വനിതാ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം ആറായി;ചരിത്രത്തിലെ വനിതാ മുന്നേറ്റം

കൊച്ചി ∙ ബുധനാഴ്ച രണ്ടു വനിതകൾകൂടി ചുമതലയേറ്റതോടെ, കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ വനിതാ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം ആറായി. വനിതാ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ മുൻപന്തിയിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ഏറെ മുന്നോട്ടുപോകാനുണ്ടെന്നത് വ്യക്തം. ജസ്റ്റിസ് സോഫി തോമസ്, ജസ്റ്റിസ് സി.എസ്. സുധ എന്നിവർകൂടി ചുമതലയേറ്റതോടെയാണ് വനിതാ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം ആറായത്. ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് പി.ജി. അജിത് കുമാർ എന്നിവരാണു ഹൈക്കോടതിയിലെ മറ്റു പുതിയ ജഡ്ജിമാർ. ജസ്റ്റിസ് അനു ശിവരാമൻ, ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫ്, ജസ്റ്റിസ് വി. ഷെർസി, ജസ്റ്റിസ് എം.ആർ. അനിത എന്നിവരാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ നിലവിലെ മറ്റു വനിതാ ജഡ്‌ജിമാർ.

രണ്ടു വനിതാ ജഡ്ജിമാർകൂടി വന്നതോടെ വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വർധിച്ചത് ഇവരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ സേവനത്തിനുശേഷം ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിതാ റജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആകാൻ തനിക്കു ക്ഷണം ലഭിച്ചെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സോഫി തോമസ് പറഞ്ഞു. ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ധീരമായ തീരുമാനത്തിന് സോഫി തോമസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാറിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റിസ് സി.എസ്. സുധയും കേരള ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ വനിത ഡയറക്ടർ ആയി നിയമിതയായതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു. ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്നിട്ട് 32 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് ആദ്യമായി ഒരു വനിത ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. അന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ഹൃഷീകേശ് റോയി ആയിരുന്നു നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യത്തിലെ കുറവിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. ആറര പതിറ്റാണ്ടത്തെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം 41 ആയി എന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, വനിതാ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം ആറായെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ജനസംഖ്യ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ട അനുപാതം അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സർക്കാർ ജോലികളിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമായ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെങ്കിലും അഭിഭാഷകരുടെ ഇടയിൽനിന്ന് ഒരാൾ മാത്രമാണ് നിലവിലെ ആറു വനിതാ ജഡ്ജിമാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നതു ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞ കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

ചരിത്രം രചിച്ച കേരളം

കേരളത്തിന്റെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപിന്റെയും ജുഡീഷ്യൽ ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനമായ കേരള ഹൈക്കോടതി 1956 നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആരംഭിച്ചത്. കേരളം രൂപീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തിരുവിതാംകൂറിനു തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിക്ക് എറണാകുളത്തും ഹൈക്കോടതികളുണ്ടായിരുന്നു. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു മലബാർ. 1949 ജൂലൈ ഏഴിന് തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും ചേർന്നതിനു പിന്നാലെ ട്രാവൻകൂർ–കൊച്ചി ഹൈക്കോടതി എറണാകുളത്ത് 1949 ജൂലൈ ഏഴിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള സംസ്ഥാനം 1956 നവംബർ ഒന്നിനു രൂപീകരിച്ചതിനുശേഷം നവംബർ അഞ്ചിന് എറണാകുളത്ത് ഹൈക്കോടതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ഇക്കാലത്ത്, ജസ്റ്റിസ് അന്നാ ചാണ്ടിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെയും ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവിയിലൂടെ ആദ്യ വനിതാ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെയും സംഭാവന ചെയ്തു കേരള ഹൈക്കോടതി ഇന്ത്യയിലെ കോടതി ചരിത്രത്തിൽ വനിതാ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പേരെഴുതിച്ചേർത്തു.

നിയമബിരുദം നേടിയ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിതയാണ് 1905 ൽ ജനിച്ച ജസ്റ്റിസ് അന്നാ ചാണ്ടി. 1929 ൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി. 1937 ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ മുൻസിഫ് ആയതോടെ അന്നാ ചാണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത ജഡ്ജിയാകുകയായിരുന്നു. 1948 ൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിയായി. കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ 1959 ന് ജഡ്ജിയായി നിയമിതയായതോടെ, ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജഡ്ജിയായി.

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളജിൽനിന്ന് ബിഎൽ നേടിയ ഫാത്തിമ ബീവി 1950 ൽ അഡ്വക്കറ്റ് ആയി എൻറോൾ ചെയ്തു. 1958 ൽ മുൻസിഫ് ആയി. 1974ൽ ജില്ല, സെഷൻസ് ജഡ്ജിയായി. 1983ൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി. 1989 ഒക്ടോബറിൽ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി.

