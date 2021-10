അന്ന് ഇന്ത്യൻ സാക്ഷരത 16.6 %; ആ ജനാധിപത്യ പരീക്ഷണത്തിന് 70 വയസ്സ്

ഇന്ത്യയിലെ പ്രഥമ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 25) 70 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു. ലോക്സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും ഒരുമിച്ച് 1951 ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 1952 ഫെബ്രുവരി 21 വരെയായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. തിരുവിതാംകൂർ–കൊച്ചിയിൽ ഡിസംബർ 10 മുതൽ 22 വരെയും ജനുവരി 2 മുതൽ 5 വരെയും രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായി 14 ദിവസമായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. മലബാർ പ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ട പഴയ ‍മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്ത് ജനുവരി 2 മുതൽ 25 വരെ 9 ദിവസവും.

ലോക്സഭയിലെ 499 സീറ്റുകളിൽ 489 സീറ്റിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 10 സീറ്റിലേക്ക് എതിരില്ലാത്തതിനാൽ മത്സരം 479 സീറ്റുകളിലൊതുങ്ങി. സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ‍‍‍‍ 8 ആംഗ്ലോ – ഇന്ത്യൻ നോമിനികൾ കൂടാതെ 3,283 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നാഗാഹിൽസ് ഡിസ്ട്രിക്ടിലെ 3 സീറ്റിലേക്ക് ആരും മത്സരിച്ചില്ല. 51 സീറ്റിൽ എതിരില്ലായിരുന്നു.



രാജ്യസഭയും രാഷ്ട്രപതിയും



രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 1952 മാർച്ച് 27ന് നടന്നു. 216 സീറ്റുകളിൽ 200ലായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 9 സീറ്റിന് എതിരില്ലായിരുന്നു. മാർച്ച് – ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലായി സംസ്ഥാന നിയമസമിതികളിലേക്കുള്ള (ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ) തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു. ഏഴു സംസ്ഥാന നിയമസമിതികളിലെ 419 സീറ്റിൽ 346 ലേക്കായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 13 സീറ്റിന് എതിരില്ലായിരുന്നു. ഒരു സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നു. രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപു തന്നെ കച്ച്, മണിപ്പൂർ, ത്രിപുര എന്നീ പാർട്ട് സി സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഇലക്ടറൽ കോളജുകളിലെ 90 സീറ്റിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നു. 10 സീറ്റിലേക്ക് മത്സരമുണ്ടായില്ല.



1952 മേയ് 6ന് ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് രാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആകെ 5 പേർ മത്സരിച്ചു. ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ ഏപ്രിൽ 25ന് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെല്ലാം ഇലക്്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ചുമതലയിലാണ് നടന്നത്. അന്ന് ‘കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്’, ‘ഹൗസ് ഓഫ് ദ് പീപ്പിൾ’ എന്നാണ് രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്,



പരമ്പരാഗത വേഷത്തിൽ വനിതാ വോട്ടർമാർ. ചിത്രം: AP

സുകുമാർ സെൻ : ആദ്യ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനുള്ള ചുമതല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 324–ാം വകുപ്പ് കമ്മീഷന് ഇതിനാവശ്യമായ സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്യവും അധികാരങ്ങളും നൽകുന്നു. 1950 ജനുവരി 25 നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്‌ഥാപിതമായത്. നേരത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 1950 മാർച്ച് 21 ന് നിയമിതനായ സുകുമാർ സെൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ. 1958 ഡിസംബർ 19 വരെ ചുമതല വഹിച്ച അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനും (1957) ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ സുഡാനിൽ 1953 നവംബർ–ഡിസംബറിൽ നടന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച രാജ്യാന്തര കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ സുകുമാർ സെൻ ആയിരുന്നു. 1898 ജനുവരി 2ന് ജനിച്ച അദ്ദേഹം 1963 മേയ് 13ന് അന്തരിച്ചു.

വെല്ലുവിളികൾ



ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയ സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രഥമ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ്. നാലു മാസം ദീർഘിച്ച ജനാധിപത്യ മാമാങ്കത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നാലു വർഷത്തിലധികം നീണ്ടതായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ 34.8 കോടി ജനസംഖ്യയിൽ സാക്ഷരത 16.6 % മാത്രമായിരുന്നു. 26 പാർട്ട് എ, ബി, സി സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അന്ന് വോട്ടവകാശം ലഭിച്ചത് 17.32 കോടി പേർക്കാണ്. വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രധാന വെല്ലുവിളി. നിയോജകമണ്ഡല അതിർത്തിനിർണയം, വോട്ടുപെട്ടികളുടെ നിർമ്മാണം, ബാലറ്റു പേപ്പറുകളുടെ അച്ചടി, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കുള്ള ചിഹ്നങ്ങളുടെ രൂപകൽപന, പോളിങ് ബൂത്തുകളുടെ ക്രമീകരണം, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിയമനം, വോട്ടർമാരെ ബോധവൽക്കരിക്കൽ തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നിർവഹണം അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല.



28 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ പുറത്ത്



വോട്ടർപട്ടിക തയാറാക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ പലരും യഥാർഥ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ 8 കോടിയോളം വനിതാ വോട്ടർമാരിൽ 28 ലക്ഷം പേർ പട്ടികയിൽ നിന്നു പുറത്തായി. ബീഹാർ, ഉത്തരപ്രദേശ്, മധ്യഭാരത്, രാജസ്ഥാൻ, വിന്ധ്യാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇതു കൂടുതലായി സംഭവിച്ചത്. കൃഷ്ണന്റെ മാതാവ്, രാമന്റെ ഭാര്യ, ലക്ഷ്മണന്റെ സഹോദരി, റഹീമിന്റെ പുത്രി എന്നൊക്കെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേര്‍ത്താൽ മതിയെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിർബന്ധം. സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമായി 27,527 പോളിങ് ബൂത്തുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തൊട്ടാകെ 1,32,560 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ആകെ 1,96,084 പോളിങ് ബൂത്തുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

കളറിൽ നിന്ന് ചിഹ്നത്തിലേക്ക്

സ്വാതന്ത്രത്തിനു മുൻപ് വിവിധതരം വോട്ടിങ് രീതികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ‘കളർ ബോക്സ് സിസ്റ്റം’. ഒന്നാം പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ കളർ ബോക്സ് സിസ്റ്റത്തിനു ചെറിയ പരിഷ്കാരം വരുത്തി. സ്ഥാനാർഥികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രയാസമുണ്ടായതാണ് കാരണം. ബാലറ്റ് പെട്ടികൾക്കു വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു പകരമായി സ്ഥാനാർഥിയുടെ ചിഹ്നം ബാലറ്റ് പെട്ടിയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും സ്ഥാനാർഥികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് അത്രയും ബാലറ്റ് ബോക്സുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഓരോ പെട്ടിയിലും സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരും ഉണ്ടായിരിക്കും. കളർ ബോക്സ് സിസ്റ്റത്തിലേതു പോലെ ബാലറ്റ് പേപ്പർ തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനാർഥിയുടെ പെട്ടിയിൽ സമ്മതിദായകനു നിക്ഷേപിക്കാം.

ആദ്യപൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്തെ ഹൈദരബാദ് സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാ ദ്വയാംഗ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രത്യേക ബാലറ്റ് പേപ്പര്‍. (ഇടത്) ആദ്യപൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്തെ അസം സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്സഭാ ഏകാംഗ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ബാലറ്റ് പേപ്പര്‍ ((വലത്).

ബാലറ്റ് പേപ്പറിന്റെ വലിപ്പം 3.4’’ x 2’’ ആയിരുന്നു. പിങ്ക് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്സഭ–നിയമസഭ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നിറങ്ങളും (ഒലിവ് ഗ്രീൻ, ചോക്കലേറ്റ്) സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള രണ്ടക്ഷര കോഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. ത്രയാംഗ–ദ്വയാംഗ–ഏകാംഗ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ബലറ്റ് പേപ്പറുകള്‍ തിരിച്ചറിയാനുള്ള (എ, ബി, സി) കോഡും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ബാലറ്റ് പെട്ടിയുടെ വലിപ്പം 9’’ x 8’’ x 7.5’’ ആയിരുന്നു. ലോക്സഭ–നിയമസഭ തിരിച്ചറിയാനുള്ള നിറങ്ങളും (ഒലിവ് ഗ്രീൻ, ചോക്കലേറ്റ്) നൽകിയിരുന്നു.

ഈ പരീക്ഷണം അധികനാൾ നീണ്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു രംഗത്ത് ഏറെ പ്രചാരം നേടിയ മാർക്കിങ് സിസ്റ്റം തുടർന്നെത്തി. കേരളത്തിൽ 1958ലെ ദേവികുളം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണു മാർക്കിങ് സിസ്റ്റം ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് ബാലറ്റു പേപ്പറിൽ ഓരോ സ്ഥാനാർഥിയുടെയും പേരും ചിഹ്നവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 1948ലെ കൊച്ചി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ ഓരോ സ്ഥാനാർഥിയുടെയും പേരിനു നേരെ മ‍ഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, പച്ച, വയലറ്റ്, നീല നിറങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന രീതി നടപ്പാക്കിയിരുന്നു.

മണ്ഡലം ഒന്ന്; എംപിമാർ മൂന്ന്



ഒരു ലോക്‌സഭാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിന് ഒരേ സമയത്ത് മൂന്ന് എം.പിമാർ! അത്യപൂർവമായ റെക്കോർഡാണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്‌ചിമ ബംഗാളിലെ നോർത്ത് ബംഗാൾ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് ഒരുമിച്ചു മൂന്നു പേരെയാണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരു സീറ്റ് പട്ടികജാതി സംവരണവും ഒരു സീറ്റ് പട്ടികവർഗ സംവരണവും, ശേഷിച്ച സീറ്റ് സംവരണം ഇല്ലാത്തതും (ജനറൽ) ആയിരുന്നു. ഒന്നാം ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ 401 ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു ത്രയാംഗമണ്ഡലവും 86 ദ്വയാംഗ മണ്ഡലങ്ങളും 314 ഏകാംഗ മണ്ഡലങ്ങളും. ഇതേ കാലത്തു തന്നെ ഒരു ത്രയാംഗ നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴയ ബോംബെ സംസ്‌ഥാനത്തിലെ നാസിക് - ഇഗാത്‌പുരി. ത്രയാംഗ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ 1956ലും ദ്വയാംഗ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ 1961ലും നിർത്തലാക്കി.



2014 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്‌ത ശേഷം സെൽഫിയെടുക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ചിത്രം: PTI

ശ്യാം ശരൺ നേഗി പ്രഥമ വോട്ടർ



സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 1952 ലാണു നിശ്‌ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 1951 ഒക്‌ടോബർ – നവംബറിലായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. ഒക്‌ടോബർ 25നു മാണ്ഡി – മഹസു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽപെട്ട ചിനി നിയമസഭാമണ്ഡലത്തിലെ (ഇന്ന് കിന്നൗർ ജില്ലയിലെ കൽപ) ഒരു പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലെ ബൂത്തിൽ അവിടെ അധ്യാപകനും മറ്റൊരു ബൂത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ശ്യാം ശരൺ നേഗി തന്നെ ആദ്യ വോട്ടു ചെയ്‌തു. ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും മായിച്ചുകളയാനാകാത്ത വോട്ടാണു മുദ്രകുത്തി പെട്ടിയിലിട്ടതെന്നു നേഗി അന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ 104 വയസ്സുള്ള നേഗി ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വോട്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2007 ജൂലൈയിലാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പ്രഥമ വോട്ടറെ കണ്ടെത്തിയത്.



ശ്യാം ശരൺ നേഗി. ചിത്രം: AFP

ആദ്യ വിജയി രാജാ ആനന്ദ് ചന്ദ്

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വിജയി ബിലാസ്‌പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്‌ഥാനാർഥി രാജ ആനന്ദ് ചന്ദാണ്. എതിരില്ലാത്തതിനാൽ വോട്ടെടുപ്പു നടക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. ബിലാസ്‌പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നാമനിർദേശപത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസമായ ഒക്‌ടോബർ 22നു മത്സരരംഗത്ത് അവശേഷിച്ചതു സ്വതന്ത്രനായ രാജ ആനന്ദ് മാത്രം. മറ്റു മൂന്നു സ്‌ഥാനാർഥികൾ പത്രിക പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ട് സി പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ബിലാസ്‌പൂർ സംസ്‌ഥാനത്തിന് ഒരു ലോക്‌സഭാ സീറ്റ് മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്.

ആദ്യ ആവേശം തിരു–കൊച്ചിയിൽ



ആദ്യ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറ്റവും ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ചതു തിരു–കൊച്ചിയിലായിരുന്നു. ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരു–കൊച്ചി മൂന്നു നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കോട്ടയം ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലും (80.49 %) ഭരണിക്കാവ് നിയമസഭാ ദ്വയാംഗ മണ്ഡലത്തിലും (92.6 %) ആയിരുന്നു. അതേസമയം ദേവികുളം–പീരുമേട് നിയമസഭാ ദ്വയാംഗമണ്ഡലത്തിലെ ഉടുമ്പഞ്ചോലയിലെ ഒരു ബൂത്തിലെ 296 വോട്ടർമാരിൽ ആരും വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയില്ല. സംസ്‌ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ തിരു - കൊച്ചിക്കായിരുന്നു ഒന്നാം സ്‌ഥാനം (71 %). ഏറ്റവും കുറവ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും (24.32 %). രാജ്യത്താകെ പോളിങ് 51.15 %.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

മത്സരം സംവരണ സീറ്റിൽ; വിജയം ജനറൽ സീറ്റിൽ

ദേവികുളം - പീരുമേട് നിയമസഭാ ദ്വയാംഗമണ്ഡലത്തിൽ സംവരണ സീറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ച ദേവിയപ്പൻ കങ്കാണി (ടിടിഎൻസി) ജനറൽ സീറ്റിൽ വിജയിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി. ഗണപതി (കോൺഗ്രസ്) ആണ് സംവരണ സീറ്റിൽ വിജയിച്ചത്. മദ്രാസിലെ എലൂരു ലോക്സഭാ ദ്വയാംഗ മണ്ഡലത്തിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കേശ്പൂർ, ഭാംഗോർ നിയമസഭാ ദ്വയാംഗമണ്ഡലങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു.

അന്ന് കൊല്ലം – മാവേലിക്കരയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നാലുഘട്ടം



1951ൽ കൊല്ലം – മാവേലിക്കര ലോക്സഭാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നാലു ഘട്ടമായിട്ടാണു വോട്ടെടുപ്പു നടന്നത്. ഇന്നു കേരളം മുഴുവൻ ഒറ്റ ദിവസം പോളിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഇതു വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നാം. തിരു–കൊച്ചിയിലെ ഏക ലോക്സഭാ ദ്വയാംഗ നിയോജകമണ്ഡലമായിരുന്നു ഇത്. പട്ടാഴി, കുന്നത്തൂർ (ദ്വയാംഗം), ചെങ്ങന്നൂർ (ദ്വയാംഗം) എന്നീ നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളിൽ 1951 ഡിസംബർ 13 നും ഭരണിക്കാവ് (ദ്വയാംഗം), മാവേലിക്കര, മുതുകുളം എന്നീ നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളിൽ 14നും പെരിനാട്, കൊട്ടാരക്കര, പത്തനാപുരം, ചെങ്കോട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ 17നും ഇരവിപുരം, കൊല്ലം, ചവറ, കരുനാഗപ്പള്ളി, പുതുപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 18നുമായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. ചിറയിൻകീഴ്, മീനച്ചിൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മൂന്നു ഘട്ടമായിട്ടും തിരു–കൊച്ചിയിലെ ശേഷിച്ച 8 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ രണ്ടു ഘട്ടമായിട്ടായിരുന്നു പോളിങ്.



ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ പോളിങ് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമാണ് കൗണ്ടിങും ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ അന്ന് ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും പോളിങ് തീർന്നാലുടനെ തന്നെ കൗണ്ടിങും ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടന്നിരുന്നു.



ജോൺ റിച്ചാർഡ്‌സൺ: എംപിയായ ബിഷപ്പ്

ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അംഗമായ ഏക ബിഷപ്പാണ് ജോൺ റിച്ചാർഡ്‌സൺ. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ പ്രതിനിധിയായി രാഷ്‌ട്രപതി ഡോ. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് ഒന്നാം ലോക്‌സഭയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നോമിനേറ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കോൽക്കത്തയിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ അസിസ്‌റ്റന്റ് ബിഷപ്പായിരുന്നു. ഒന്നാം ലോക്‌സഭയിൽ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന 499 അംഗങ്ങളിൽ 10 പേരെ രാഷ്‌ട്രപതി നാമനിർദേശം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അസമിലെ പാർട്ട് ബി ട്രൈബൽ ഏരിയായുടെ പ്രതിനിധിയായി ചൗക്കാമൂൺ ഗോഹയിൻ നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ നിന്നുള്ള ആറു പേരും ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളായ രണ്ടു പേരുമായിരുന്നു ശേഷിച്ചവർ.

എതിരില്ലാതെ 4 പേർ



തിരു–കൊച്ചി നിയമസഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 4 പേർ എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചിരുന്നു – കെ.പി. നീലകണ്‌ഠപിള്ള (വാമനപുരം), ഒ.സി. നൈനാൻ (കല്ലൂപ്പാറ), ടി.ടി. കേശവൻ ശാസ്‌ത്രി (ചങ്ങനാശേരി ദ്വയാംഗം – പട്ടികജാതി സംവരണ സീറ്റ്), പി.ടി. തോമസ് (വിജയപുരം). നാമനിർദേശപത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാനദിനമായ 1951 നവംബർ 2ന് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. വാമനപുരം മണ്ഡലത്തിൽ നീലകണ്‌ഠപിള്ള (സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി) മാത്രമാണ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത്. എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ച മറ്റു മൂന്നു പേരും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളായിരുന്നു. അവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നാമനിർദേശ പത്രികകൾ തള്ളിപ്പോകുകയാണുണ്ടായത്. നാമനിർദേശപത്രിക നൽകിയ മൂന്നു പേർ പിൻമാറിയതോടെയാണ് എം. ഉമേഷ് റാവു (മഞ്ചേശ്വരം, 1957) കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്,



ഇരട്ട വിജയവുമായി ശ്രീകണ്‌ഠൻ നായർ

കേരളത്തിൽ ലോക്‌സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും ഒരേസമയം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക വ്യക്‌തിയാണ് ആർഎസ്പി നേതാവ് എൻ. ശ്രീകണ്‌ഠൻ നായർ. ആദ്യത്തെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരു-കൊച്ചിയിലെ കൊല്ലം-മാവേലിക്കര ദ്വയാംഗമണ്ഡലത്തിലെ ജനറൽ സീറ്റിൽ ലോക്‌സഭയിലേക്കും അതിലുൾപ്പെടുന്ന ചവറയിൽനിന്ന് നിയമസഭയിലേക്കും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. 1952 ജനുവരി 25-ന് നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ച് ലോക്‌സഭാംഗത്വം നിലനിർത്തി.

ആദ്യ ഇരട്ട ജയം ദേശ്‌പാണ്ഡെയ്‌ക്ക്



ഒന്നാം ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹിന്ദുമഹാസഭ നേതാവ് വി.ജി. ദേശ്‌പാണ്ഡെ ഒരേസമയം രണ്ടു ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജയം നേടിയിരുന്നു. ദേശ്‌പാണ്ഡെ തന്നെയാണു ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഇരട്ടജയത്തിന്റെ ഉടമയും. അന്നുണ്ടായിരുന്ന മധ്യഭാരത് സംസ്‌ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്വാളിയർ, ഗുണ മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്. ഗ്വാളിയർ ഉപേക്ഷിച്ച അദ്ദേഹം ഗുണ മണ്ഡലം നിലനിർത്തി.



നിയോജകമണ്ഡല അതിർത്തിനിർണയം



ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരമുള്ള ഒന്നാം പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പായി ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ 1951ൽ നിയോജകമണ്ഡല അതിർത്തിനിർണയം നടന്നു. തിരുവിതാംകൂർ–കൊച്ചിയിൽ 11 ലോക്സഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളും 97 നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളും രൂപീകരിച്ചു. ഇവയിൽ ഒരു ലോക്സഭാമണ്ഡലവും (കൊല്ലം–മാവേലിക്കര) 11 നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളും ദ്വയാംഗമണ്ഡലങ്ങളായിരുന്നു. ശേഷിച്ചവ ഏകാംഗമണ്ഡലങ്ങളായിരുന്നു. ദ്വയാംഗമണ്ഡലങ്ങളിലെ ഓരോ സീറ്റ് പട്ടികജാതിക്കാർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്രകാരം തിരു–കൊച്ചിയിൽ 12 ലോക്സഭാസീറ്റും 108 നിയമസഭാസീറ്റുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. നിയമസഭയിൽ നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ആഗ്ലോ–ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെ 109 അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.



പഴയ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 62 ലോക്സഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളും (75 സീറ്റ്) 309 നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളും (375 സീറ്റ്) രൂപീകരിച്ചു. പിന്നീട് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീർന്ന മലബാർ ജില്ലയും കാസർകോട് താലൂക്കും 6 ലോക്സഭാമണ്ഡലങ്ങളുടെയും (7 സീറ്റ്) 28 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെയും (32 സീറ്റ്) പരിധിക്കുള്ളിലായിരുന്നു. ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും (പൊന്നാനി) 4 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും ദ്വയാംഗ മണ്ഡലങ്ങളായിരുന്നു. ഇവയിൽ ഓരോ സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റും 3 നിയമസഭാ സീറ്റും പട്ടികജാതി സംവരണവും വയനാട് ദ്വയാംഗമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു സീറ്റ് പട്ടികവർഗ സംവരണവുമായിരുന്നു.



മലബാർ ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി ലോക്‌സഭാദ്വയാംഗമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാട്ടിക നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചി. പശ്‌ചിമ തീരത്തെ അമിൻദിവി, ലക്ഷദ്വീപ്, മിനിക്കോയി ദ്വീപുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ചേവായൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം. കോഴിക്കോട് ലോക്‌സഭാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു ചേവായൂർ നിയമസഭാമണ്ഡലം.



കാസർകോട്, പുത്തൂർ (ദ്വയാംഗം), മാംഗളൂർ, പനമാംഗളൂർ എന്നീ നിയമസഭാ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങൾ ചേർന്നതായിരുന്നു സൗത്ത് കാനറ (സൗത്ത്) ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലം. കാസർകോട് താലൂക്കിലെ മഞ്ചേശ്വരം ഫർക്കാ പനമാംഗളൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു. സംസ്‌ഥാന പുനഃസംഘടനയെ തുടർന്ന് 1956ൽ കാസർകോട് താലൂക്ക് കേരളത്തിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ പുതിയ മൈസൂർ സംസ്‌ഥാനത്തിലും (പിന്നീട് കർണാടക) ചേർത്തു. അന്നത്തെ നാഗർകോവിൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും വിളവംകോട് നിയമസഭാ മണ്ഡലവും കൊല്ലം–മാവേലിക്കര ലോക്സഭാദ്വയാംഗമണ്ഡത്തിലെ ചെങ്കോട്ട നിയമസഭാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്.



English Summary: The Great Experiment: 70 Years of First Indian General Elections