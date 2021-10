തിരുവനന്തപുരം ∙ കുടുംബ കോടതിയില്‍ അനുപമ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്തെന്ന പരാമര്‍ശമില്ല. താല്‍ക്കാലിക സംരക്ഷണത്തിന് കുഞ്ഞിനെ മാതാപിതാക്കളെ ഏല്‍പ്പിച്ചെന്നാണ് ഹര്‍ജിയിലുള്ളത്. പിന്നീട് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ചൈല്‍ഡ് വെല്‍ഫെയര്‍ കമ്മിറ്റിക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൈമാറിയെന്ന് അറിയിച്ചു. കുഞ്ഞിനെ തട്ടിയെടുത്തെന്നായിരുന്നു അനുപമ പൊലീസിന് നല്‍കിയ പരാതി.

മാതാപിതാക്കള്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് ക്രിമിനല്‍ കേസ് എടുത്തിരുന്നു. അതേസമയം, കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്തതിൽ തുടര്‍നടപടികള്‍ തിരുവനന്തപുരം കുടുംബകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കിട്ടിയതാണോ സ്വീകരിച്ചതാണോയെന്നു വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നു ശിശുക്ഷേമ സമിതിയോടു കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചുകിട്ടാന്‍ അമ്മ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചെന്നു സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചതോടെയാണു നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചത്.

English Summary: Child adoption case, Anupama did not mention about kidnap in her petition