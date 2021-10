ലക്നൗവിൽ കീഴടങ്ങുമെന്ന് ഗോസാവി; പറ്റില്ലെന്ന് പൊലീസ്, ‘മുംബൈയിൽ ഭയം’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബോളിവുഡ് താരം ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെട്ട ലഹരിക്കേസിൽ വിവാദങ്ങൾക്കു വഴിതെളിച്ച സ്വകാര്യ കുറ്റാന്വേഷകൻ കിരൺ ഗോസാവി ലക്നൗവിൽ കീഴടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ലക്നൗവിൽ ഉടൻ കീഴടങ്ങുമെന്നു ഗോസാവി രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. തുടർ പരിശോധനകൾക്കിടെ ‘അപ്രത്യക്ഷനായ’ ഗോസാവിക്കെതിരെ ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടിസ് ഇറക്കിയിരുന്നു.

കേസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഗോസാവിയും ആര്യനും ഉൾപ്പെട്ട ദൃശ്യം വൈറൽ ആയിരുന്നു. മുംബൈയിൽ കീഴടങ്ങാൻ ഭയമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലക്നൗ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നു ഗോസാവി പറഞ്ഞു. നര്‍കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമീർ വാങ്കഡെ ഉൾപ്പെട്ട ‘ഒത്തുതീർപ്പു വ്യവസ്ഥ’യെക്കുറിച്ചു താൻ ആദ്യമായി കേൾക്കുകയാണെന്നും വാങ്കഡെയെ ഒക്ടോബർ രണ്ടിനുശേഷം കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ഗോസാവി പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം, ഗോസാവി ഉൾപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിന് യുപിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇയാൾക്ക് ലക്നൗവിൽ കീഴടങ്ങാനാകില്ലെന്ന് ലക്നൗ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു. ആഡംബര കപ്പലിൽ ലഹരി പാർട്ടിക്കിടെ നടന്ന പരിശോധനയിലും പിന്നീട് ആര്യനൊപ്പം എൻസിബി ഓഫിസിലും ഗോസാവി ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു സ്ഥലത്തുവച്ചും ആര്യനൊപ്പം ഇയാൾ ചിത്രീകരിച്ച സെൽഫി വിഡിയോകളാണു വിവാദത്തിനു വഴിതെളിച്ചത്.

ഇയാൾ സ്വതന്ത്ര സാക്ഷിയാണെന്നാണ് എൻസിബി പറയുന്നത്. എന്നാൽ പരിശോധന സമയത്തെ ഗോസാവിയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെ വാങ്കഡെയ്ക്ക് 8 കോടി രൂപ നൽകി 18 കോടി രൂപയ്ക്ക് കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാനുള്ള ഗോസാവിയുടെ സംഭാഷണം കേട്ടതായി ആരോപിച്ച് ഇയാളുടെ അംഗരക്ഷകൻ പ്രഭാകർ സെയിലും രംഗത്തെത്തി.

