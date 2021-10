‘കശ്മീരിനോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം’; ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കവചം നീക്കി അമിത് ഷാ

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീർ സന്ദർശനത്തിനിടെ, പൊതുയോഗത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രസംഗിച്ചത് വേദിയിലെ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ് കവചം നീക്കിയ ശേഷം. മൂന്നു ദിവസത്തെ കശ്മീർ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന അമിത് ഷാ, ഷേർ ഇ കശ്മീർ രാജ്യാന്തര കൺവൻഷനൽ സെന്ററിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിനിടെയാണു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ഗ്ലാസ് കവചം നീക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

‘എനിക്കു വേദനയും കുറ്റബോധവുമുണ്ട്. ഇന്നു നിങ്ങളോടു തുറന്നു സംസാരിക്കാനാണു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിടയിൽ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കവചമോ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത്. പാക്കിസ്ഥാനുമായി സംസാരിക്കാനാണു ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ എനിക്കു സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇവിടത്തെ യുവാക്കളോടും കശ്മീർ ജനതയോടുമാണ്’– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

മാതാ രഗ്‌ന്യദേവീ ക്ഷേത്രവും ഖീർ ഭവാനി ക്ഷേത്രവും സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് അമിത് ഷാ പ്രസംഗവേദിയിലെത്തിയത്. ജമ്മു കശ്മീർ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മനോജ് സിൻഹയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ‘പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഹൃദയത്തിലാണു കശ്മീരിന്റെ സ്ഥാനം’ എന്നു ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച കശ്മീരിലെത്തിയ അമിത് ഷാ രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന സുരക്ഷാ അവലോകന യോഗത്തിലും പങ്കെടുത്തു.

